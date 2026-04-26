Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сошел с ума": в европарламенте запаниковали из-за заявления Мерца
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Ева Зайончковская-Герник, депутат Европарламента из Польши, выразила недоумение по поводу предложения канцлера ФРГ Фридриха Мерца увеличивать интеграцию Украины с Евросоюзом. Свою точку зрения она озвучила в социальной сети X. "Кто-то здесь серьезно сошел с ума! Канцлер Мерц хочет содействовать ПОЛНОМУ вступлению Украины в ЕС, предложив ей прямо сейчас участвовать в работе Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента", — написала она.Депутат подчеркнула, что, хотя Киев пока не обладает правом голоса в Евросоюзе, его интересы защищаются Брюсселем даже лучше, чем польские. "С таким мощным немецким лобби это (Получение права голоса — Прим. ред.) еще впереди", — возмутилась депутат.В прошлую пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался против немедленного присоединения Украины к ЕС и предложил разработать стратегию по постепенному сближению, позволяя Киеву участвовать в заседаниях Европейского совета, Европарламента и Еврокомиссии без права голоса. Ранее Владимир Зеленский настаивал на принятии Украины в состав ЕС к 2027 году. Несмотря на это, европейские лидеры неоднократно указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и утверждали, что ключевым условием членства является проведение фундаментальных реформ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас 15 февраля заявила, что страны ЕС еще не готовы определить точную дату вступления Украины в объединение.
07:16 26.04.2026
 
"Сошел с ума": в европарламенте запаниковали из-за заявления Мерца

БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти
