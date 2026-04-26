"Сошел с ума": в европарламенте запаниковали из-за заявления Мерца
Ева Зайончковская-Герник, депутат Европарламента из Польши, выразила недоумение по поводу предложения канцлера ФРГ Фридриха Мерца увеличивать интеграцию Украины | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T07:16+0300
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Ева Зайончковская-Герник, депутат Европарламента из Польши, выразила недоумение по поводу предложения канцлера ФРГ Фридриха Мерца увеличивать интеграцию Украины с Евросоюзом. Свою точку зрения она озвучила в социальной сети X. "Кто-то здесь серьезно сошел с ума! Канцлер Мерц хочет содействовать ПОЛНОМУ вступлению Украины в ЕС, предложив ей прямо сейчас участвовать в работе Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента", — написала она.Депутат подчеркнула, что, хотя Киев пока не обладает правом голоса в Евросоюзе, его интересы защищаются Брюсселем даже лучше, чем польские. "С таким мощным немецким лобби это (Получение права голоса — Прим. ред.) еще впереди", — возмутилась депутат.В прошлую пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался против немедленного присоединения Украины к ЕС и предложил разработать стратегию по постепенному сближению, позволяя Киеву участвовать в заседаниях Европейского совета, Европарламента и Еврокомиссии без права голоса. Ранее Владимир Зеленский настаивал на принятии Украины в состав ЕС к 2027 году. Несмотря на это, европейские лидеры неоднократно указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и утверждали, что ключевым условием членства является проведение фундаментальных реформ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас 15 февраля заявила, что страны ЕС еще не готовы определить точную дату вступления Украины в объединение.
https://1prime.ru/20260426/ukraina-869447129.html
https://1prime.ru/20260422/merts-869361641.html
Депутат Зайончковская-Герник: Мерц сошел с ума, желая открыть Киеву путь в ЕС