"Сошел с ума": в европарламенте запаниковали из-за заявления Мерца

"Сошел с ума": в европарламенте запаниковали из-за заявления Мерца - 26.04.2026, ПРАЙМ

"Сошел с ума": в европарламенте запаниковали из-за заявления Мерца

Ева Зайончковская-Герник, депутат Европарламента из Польши, выразила недоумение по поводу предложения канцлера ФРГ Фридриха Мерца увеличивать интеграцию Украины | 26.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-26T07:16+0300

2026-04-26T07:16+0300

2026-04-26T07:16+0300

мировая экономика

украина

фрг

киев

владимир зеленский

фридрих мерц

кая каллас

ес

МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Ева Зайончковская-Герник, депутат Европарламента из Польши, выразила недоумение по поводу предложения канцлера ФРГ Фридриха Мерца увеличивать интеграцию Украины с Евросоюзом. Свою точку зрения она озвучила в социальной сети X. "Кто-то здесь серьезно сошел с ума! Канцлер Мерц хочет содействовать ПОЛНОМУ вступлению Украины в ЕС, предложив ей прямо сейчас участвовать в работе Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента", — написала она.Депутат подчеркнула, что, хотя Киев пока не обладает правом голоса в Евросоюзе, его интересы защищаются Брюсселем даже лучше, чем польские. "С таким мощным немецким лобби это (Получение права голоса — Прим. ред.) еще впереди", — возмутилась депутат.В прошлую пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался против немедленного присоединения Украины к ЕС и предложил разработать стратегию по постепенному сближению, позволяя Киеву участвовать в заседаниях Европейского совета, Европарламента и Еврокомиссии без права голоса. Ранее Владимир Зеленский настаивал на принятии Украины в состав ЕС к 2027 году. Несмотря на это, европейские лидеры неоднократно указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и утверждали, что ключевым условием членства является проведение фундаментальных реформ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас 15 февраля заявила, что страны ЕС еще не готовы определить точную дату вступления Украины в объединение.

украина

фрг

киев

мировая экономика, украина, фрг, киев, владимир зеленский, фридрих мерц, кая каллас, ес