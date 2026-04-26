https://1prime.ru/20260426/germaniya-869454673.html

"Злобные русские". В Германии запаниковали после решения Москвы

"Злобные русские". В Германии запаниковали после решения Москвы - 26.04.2026, ПРАЙМ

"Злобные русские". В Германии запаниковали после решения Москвы

Читатели немецкого портала Die Welt обсуждают негативную реакцию Берлина на решение России направлять поставки казахстанской нефти в Германию в обход... | 26.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-26T20:28+0300

2026-04-26T20:28+0300

2026-04-26T20:28+0300

германия

казахстан

москва

александр новак

нпз

https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba55da95e1952c94c354f5c376d34cc7.jpg

МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt обсуждают негативную реакцию Берлина на решение России направлять поставки казахстанской нефти в Германию в обход трубопровода "Дружба"."Они вводят бесконечные санкции против России, а затем ожидают продолжения поставок дешевой нефти. Это соответствует нынешней немецкой политике — наивно и отстало. <…> Главное, что немецкие политики могут рассуждать о том, что они заняли позицию против России. Все это просто невероятно", — написал один комментатор."Россия открыто признается врагом. Она находится под санкциями, ее обвиняют во всем <…>. Почему Россия должна проявлять какое-либо уважение к Германии? И почему эта пропагандистская статья интерпретирует решение Москвы негативно?" — задался вопросом другой."Германия, как крупнейший спонсор поставок украинского оружия, стала пассивным участником войны! Какую реакцию они ждали от русских? Что те их поблагодарят?" — поинтересовался третий."Настоящее чудо, что эти "злобные русские" снабжали нас последние четыре года. Теперь становится интересно, есть ли у нас план "Б", — поделился мнением еще один пользователь.Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба", это связано с техническими возможностями.Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов предположил в среду, что отсутствие технической возможности по прокачке казахстанской нефти со стороны Москвы связано с недавними ударами по российской инфраструктуре. Аккенженов также отметил, что германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана.Киев постоянно пытается нанести удары по нефтепроводам и их инфраструктуре в России. В Минобороны указывали, что цель - дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефти и нефтепродуктов европейским потребителям.

германия

казахстан

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, казахстан, москва, александр новак, нпз