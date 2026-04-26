Грузия в марте вдвое увеличила закупки косметики из России
Грузия в марте 2026 года почти вдвое нарастила закупки косметики из России по сравнению с февралем - до 615 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным... | 26.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Грузия в марте 2026 года почти вдвое нарастила закупки косметики из России по сравнению с февралем - до 615 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, в марте грузинские компании ввезли косметические средства из РФ на 615,4 тысячи долларов против 346,8 тысячи долларов в феврале. Таким образом, сумма импорта подскочила в 1,8 раза в месячном выражении.
По итогам марта Россия стала седьмым крупнейшим поставщиком косметики на грузинский рынок. Больше всего Грузия ее закупила у Франции (2,9 миллиона долларов), Германии (1,1 миллиона долларов) и Италии (947,8 тысячи долларов).
