Грузия в марте вдвое увеличила закупки косметики из России

2026-04-26T07:47+0300

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Грузия в марте 2026 года почти вдвое нарастила закупки косметики из России по сравнению с февралем - до 615 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, в марте грузинские компании ввезли косметические средства из РФ на 615,4 тысячи долларов против 346,8 тысячи долларов в феврале. Таким образом, сумма импорта подскочила в 1,8 раза в месячном выражении. По итогам марта Россия стала седьмым крупнейшим поставщиком косметики на грузинский рынок. Больше всего Грузия ее закупила у Франции (2,9 миллиона долларов), Германии (1,1 миллиона долларов) и Италии (947,8 тысячи долларов).

