Юрист рассказала о штрафах за прогулки детей после 22.00
Юрист рассказала о штрафах за прогулки детей после 22.00 - 26.04.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказала о штрафах за прогулки детей после 22.00
Россиянам за прогулки их детей после 22.00 может грозить штраф и постановка семьи на профилактический учет, сообщила РИА Новости преподаватель кафедры семейного
2026-04-26T03:00+0300
2026-04-26T03:00+0300
2026-04-26T03:00+0300
общество
бизнес
россия
рф
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Россиянам за прогулки их детей после 22.00 может грозить штраф и постановка семьи на профилактический учет, сообщила РИА Новости преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Гильманова.
"За неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних предусмотрен административный штраф в размере от 500 до двух тысяч рублей", - сказала Гильманова, добавив, что лица, не достигшие возраста 18 лет, не могут находиться на улице без сопровождения родителей с 22.00 до 6.00.
Юрист отметила, что при повторных нарушениях комиссия по делам несовершеннолетних может поставить на учет как ребенка, так и его родителей. В отдельных случаях систематическое привлечение к ответственности может повлечь более серьезные меры.
По словам Гильмановой, субъекты РФ вправе определять перечень мест, запрещенных для посещения детьми без взрослых, сокращать период "ночного времени", а также вводить дополнительные ограничения.
общество , бизнес, россия, рф
Общество , Бизнес, РОССИЯ, РФ
Юрист рассказала о штрафах за прогулки детей после 22.00
Юрист Гильманова: россиянам за прогулки детей после 22.00 может грозить штраф
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Россиянам за прогулки их детей после 22.00 может грозить штраф и постановка семьи на профилактический учет, сообщила РИА Новости преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Гильманова.
"За неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних предусмотрен административный штраф в размере от 500 до двух тысяч рублей", - сказала Гильманова, добавив, что лица, не достигшие возраста 18 лет, не могут находиться на улице без сопровождения родителей с 22.00 до 6.00.
Юрист отметила, что при повторных нарушениях комиссия по делам несовершеннолетних может поставить на учет как ребенка, так и его родителей. В отдельных случаях систематическое привлечение к ответственности может повлечь более серьезные меры.
По словам Гильмановой, субъекты РФ вправе определять перечень мест, запрещенных для посещения детьми без взрослых, сокращать период "ночного времени", а также вводить дополнительные ограничения.