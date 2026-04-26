https://1prime.ru/20260426/jurist-869446337.html

Юрист рассказал, когда можно вернуть товар без чека

2026-04-26T04:16+0300

бизнес

россия

общество

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869446337.jpg?1777166166

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Обменять покупку даже без предъявления чека можно, если товар не был использован, сохранил товарный вид и свойства, а также есть пломбы и фабричные ярлыки, рассказал РИА Новости член Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Елисеев. "Продавец должен обменять покупку, если соблюдены четыре условия: товар не был в употреблении; покупатель сохранил товарный вид вещи и ее потребительские свойства; на вещи есть пломбы и фабричные ярлыки; товар можно вернуть без предъявления чека", - сказал он. При этом продавец обязан выдать накладную или чек о возврате товара. Юрист рекомендует сохранить его - если средства не придут на карту в установленный срок, чек может пригодиться для повторного обращения в магазин. Елисеев отметил, что деньги должны поступить покупателю максимум через три дня после визита в торговую точку. При возврате товаров, купленных онлайн, деньги вернут в течение десяти дней с момента обращения. Если покупка оплачивалась наличными, продавец может вернуть деньги сразу или перевести их на карту, если клиент выразит такое желание. Адвокат также напомнил, что продавец может отказать в обмене товара или возврата его стоимости, если докажет, что он был испорчен после покупки или дефект возник по вине покупателя.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

