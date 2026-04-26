Юрист рассказал, как защитить свои права при изменении цены в магазинах - 26.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260426/jurist-869447608.html
Юрист рассказал, как защитить свои права при изменении цены в магазинах
бизнес
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869447608.jpg?1777175383
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Стоимость товаров в российских магазинах не должна зависеть от того, платит покупатель наличными или картой, однако если цена меняется от способа оплаты, то покупатель может защитить свои права, подав жалобу в Роспотребнадзор с возможным взысканием штрафа, рассказал РИА Новости юрист коллегии адвокатов Delcredere Алим Березгов. "Продавец не может устанавливать разные цены на один и тот же товар или услугу в зависимости от того, платит покупатель наличными или использует перевод или карту, но если покупатель столкнулся с разными ценами в зависимости от способа оплаты, то он может защитить свои права, подав жалобу в Роспотребнадзор для проведения проверки", - пояснил он. В ведомстве могут привлечь продавца к административной ответственности - в таком случае штраф для должностных лиц составит от 15 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей соответственно. Более того, юрист порекомендовал также обращаться в суд для взыскания компенсации морального вреда и добавил, что судебная практика по подобным делам часто положительная. "Если действительно есть факт завышения цены в зависимости от способа оплаты, у потребителя есть все шансы защитить свои права", - подытожил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, роспотребнадзор
Бизнес, Роспотребнадзор
Юрист рассказал, как защитить свои права при изменении цены в магазинах

Юрист Березгов: цена товаров в магазинах не должна зависеть от способа оплаты

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БизнесРоспотребнадзор
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала