Юрист рассказал, как защитить свои права при изменении цены в магазинах

2026-04-26T06:49+0300

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Стоимость товаров в российских магазинах не должна зависеть от того, платит покупатель наличными или картой, однако если цена меняется от способа оплаты, то покупатель может защитить свои права, подав жалобу в Роспотребнадзор с возможным взысканием штрафа, рассказал РИА Новости юрист коллегии адвокатов Delcredere Алим Березгов. "Продавец не может устанавливать разные цены на один и тот же товар или услугу в зависимости от того, платит покупатель наличными или использует перевод или карту, но если покупатель столкнулся с разными ценами в зависимости от способа оплаты, то он может защитить свои права, подав жалобу в Роспотребнадзор для проведения проверки", - пояснил он. В ведомстве могут привлечь продавца к административной ответственности - в таком случае штраф для должностных лиц составит от 15 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей соответственно. Более того, юрист порекомендовал также обращаться в суд для взыскания компенсации морального вреда и добавил, что судебная практика по подобным делам часто положительная. "Если действительно есть факт завышения цены в зависимости от способа оплаты, у потребителя есть все шансы защитить свои права", - подытожил он.

