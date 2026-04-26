Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый командующий 10-го армейского корпуса ВСУ оказался вымогателем - 26.04.2026, ПРАЙМ
Новый командующий 10-го армейского корпуса ВСУ оказался вымогателем - 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T06:31+0300
МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Назначенный главкомом ВСУ Александром Сырским новый командующий 10-го армейского корпуса ВСУ генерал Артем Богомолов оказался вымогателем: в 2014 году его приговорили к двум годам лишения свободы, но он избежал ответственности благодаря связям с экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Генштаб ВСУ ранее сообщил о кадровых перестановках в 14-й отдельной механизированной бригаде и 10-м армейском корпусе после скандала с голодающими украинскими солдатами на передовой в районе Купянска. "Пока генштаб Украины рапортует о "кадровом усилении" 10-го армейского корпуса, послужной список "классического аппаратного вора" бригадного генерала Артема Богомолова говорит об обратном", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в 2014 году на тот момент полковник Богомолов занимал должность начальника штаба войсковой части А1048 (169-й учебный центр "Десна"). "Он попался на вымогательстве. Артем Евгеньевич лично собирал дань с подчиненных за "непривлечение к ответственности". На месте преступления были найдены десятки тысяч гривен, 300 граммов янтаря и знаменитый дневник, куда бывший полковник собственноручно вносил фамилии "должников", - рассказал собеседник агентства. Суд приговорил Богомолова к двум годам лишения свободы, но тут же заменил наказание на "служебное ограничение" с удержанием 15% зарплаты. По словам собеседника агентства, это произошло благодаря связям в команде Порошенко. В 2019 году Богомолов был отправлен командовать 72-й отдельной механизированной бригадой. Это назначение не имело логики, но имело политическую подоплеку. Он обещал занимавшему тогда пост президента Порошенко "обеспечить голоса" военных. "Задача была провалена, но "прикормленный" генерал умудрился быстро переобуться и уже дарить шевроны (Владимиру) Зеленскому. Самое интересное началось во время боев за Артемовск в 2023 году. В статусе заместителя командующего оперативного командования "Запад" Богомолов отвечал за логистику и подготовку города к обороне. Следствием его деятельности стала сдача города и чудовищные потери", - рассказал собеседник РИА Новости. Ранее на Украине разгорелся громкий скандал из-за условий службы бойцов 14-й бригады ВСУ. На опубликованных в соцсетях фотографиях солдаты были сильно исхудавшими. Утверждалось, что на их позициях месяцами не хватало еды и воды, они вынуждены были пить дождевую воду. Сырский дал задание командующему группировки объединенных сил генерал-майору Михаилу Драпатому, в подчинении которого находится 10-й армейский корпус, провести проверку. Из-за скандала последовали отставки. Командовать 14 -йбригадой был назначен полковник Тарас Максимов, а бригадный генерал Артем Богомолов возглавил 10-й армейский корпус.
06:31 26.04.2026
 
