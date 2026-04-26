Сальдо прокомментировал новый кредит ЕС для Украины
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что выделение Евросоюзом кредита Украине является продолжением уже взятого курса на... | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T10:55+0300
2026-04-26T11:35+0300
финансы
мировая экономика
украина
херсонская область
брюссель
владимир сальдо
ес
евросовет
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что выделение Евросоюзом кредита Украине является продолжением уже взятого курса на затягивание конфликта. "Решение Европейского союза о выделении очередного крупного пакета финансирования Украине — это, по сути, продолжение уже взятого курса на затягивание конфликта. Речь идет не только о деньгах, но и о политическом сигнале: Брюссель подтверждает готовность и дальше поддерживать киевские власти, несмотря на очевидные последствия для самой Европы", - сказал Сальдо. Страны ЕС утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансовую и военную поддержку на 2026–2027 годы, заявил ранее глава Евросовета Антониу Кошта.
Сальдо назвал новый кредит Украине курсом на затягивание конфликта