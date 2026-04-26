Картайзер: кредит Украине показал разрыв между народами ЕС и их лидерами
Картайзер: кредит Украине показал разрыв между народами ЕС и их лидерами - 26.04.2026, ПРАЙМ
Картайзер: кредит Украине показал разрыв между народами ЕС и их лидерами
Кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро Украине является символом растущего разрыва между европейскими народами и руководством стран Евросоюза, заявил РИА... | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T16:22+0300
2026-04-26T16:22+0300
2026-04-26T16:28+0300
БРЮССЕЛЬ, 26 апр - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро Украине является символом растущего разрыва между европейскими народами и руководством стран Евросоюза, заявил РИА Новости евродепутат Фернан Картайзер. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил 23 апреля, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России. В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности. ""Кредит", а точнее подарок в размере 90 миллиардов евро Украине является символом растущего разрыва между европейскими народами и их руководством", - сказал он. Картайзер добавил, что общественное мнение в государствах-членах ЕС весьма критично относится к этой инициативе, тогда как их лидеры, похоже, стремятся любой ценой сохранить поддержку Зеленского. Кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на два года был утвержден лидерами стран ЕС на саммите в декабре 2025 года. ЕК планировала передать Киеву первый транш уже в начале апреля однако Будапешт заблокировал решение о выделении денег на фоне остановки Украиной прокачки нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба". Порядка 60 миллиардов евро должны пойти на военную помощь, меньшая часть - на поддержку украинского бюджета. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
киев
будапешт
газ, мировая экономика, украина, киев, будапешт, сергей лавров, ес, мид рф, евросовет
Политика, Газ, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Будапешт, Сергей Лавров, ЕС, МИД РФ, Евросовет
Картайзер: кредит Украине показал разрыв между народами ЕС и их лидерами
Евродепутат Картайзер: кредит Украине символизирует разрыв между народами ЕС и их лидерами
БРЮССЕЛЬ, 26 апр - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро Украине является символом растущего разрыва между европейскими народами и руководством стран Евросоюза, заявил РИА Новости евродепутат Фернан Картайзер.
Глава Евросовета
Антониу Кошта заявил 23 апреля, что страны ЕС
окончательно утвердили кредит Украине
в размере 90 миллиардов евро, который Киев
будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России. В МИД РФ
не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
""Кредит", а точнее подарок в размере 90 миллиардов евро Украине является символом растущего разрыва между европейскими народами и их руководством", - сказал он.
Картайзер добавил, что общественное мнение в государствах-членах ЕС весьма критично относится к этой инициативе, тогда как их лидеры, похоже, стремятся любой ценой сохранить поддержку Зеленского.
Кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на два года был утвержден лидерами стран ЕС на саммите в декабре 2025 года. ЕК
планировала передать Киеву первый транш уже в начале апреля однако Будапешт
заблокировал решение о выделении денег на фоне остановки Украиной прокачки нефти в Венгрию
и Словакию
по трубопроводу "Дружба".
Кредит ЕС Украине лишь продлевает конфликт, заявил Картайзер
Порядка 60 миллиардов евро должны пойти на военную помощь, меньшая часть - на поддержку украинского бюджета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада
не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.