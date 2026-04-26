Картайзер: кредит Украине показал разрыв между народами ЕС и их лидерами

Картайзер: кредит Украине показал разрыв между народами ЕС и их лидерами - 26.04.2026, ПРАЙМ

Картайзер: кредит Украине показал разрыв между народами ЕС и их лидерами

Кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро Украине является символом растущего разрыва между европейскими народами и руководством стран Евросоюза, заявил РИА... | 26.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-26T16:22+0300

2026-04-26T16:22+0300

2026-04-26T16:28+0300

БРЮССЕЛЬ, 26 апр - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро Украине является символом растущего разрыва между европейскими народами и руководством стран Евросоюза, заявил РИА Новости евродепутат Фернан Картайзер. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил 23 апреля, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России. В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности. ""Кредит", а точнее подарок в размере 90 миллиардов евро Украине является символом растущего разрыва между европейскими народами и их руководством", - сказал он. Картайзер добавил, что общественное мнение в государствах-членах ЕС весьма критично относится к этой инициативе, тогда как их лидеры, похоже, стремятся любой ценой сохранить поддержку Зеленского. Кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на два года был утвержден лидерами стран ЕС на саммите в декабре 2025 года. ЕК планировала передать Киеву первый транш уже в начале апреля однако Будапешт заблокировал решение о выделении денег на фоне остановки Украиной прокачки нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба". Порядка 60 миллиардов евро должны пойти на военную помощь, меньшая часть - на поддержку украинского бюджета. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

украина

киев

будапешт

газ, мировая экономика, украина, киев, будапешт, сергей лавров, ес, мид рф, евросовет