В Латвии оштрафовали за безобидный ролик с георгиевской ленточкой - 26.04.2026, ПРАЙМ
В Латвии оштрафовали за безобидный ролик с георгиевской ленточкой
В Латвии оштрафовали за безобидный ролик с георгиевской ленточкой - 26.04.2026, ПРАЙМ
В Латвии оштрафовали за безобидный ролик с георгиевской ленточкой
Латвийские власти выставляют штраф даже за безобидный ролик в соцсетях с георгиевской ленточкой, опубликованный в День Победы, рассказал РИА Новости один из... | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T07:01+0300
2026-04-26T07:01+0300
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Латвийские власти выставляют штраф даже за безобидный ролик в соцсетях с георгиевской ленточкой, опубликованный в День Победы, рассказал РИА Новости один из активистов, который борется в республике за сохранение памятников советским солдатам. По его словам, контроль за публикацией с георгиевской лентой отводится сотрудникам государственной безопасности. "Они очень тщательно мониторят соцсети. Буквально за выставленную в День Победы георгиевскую ленточку сразу же прилетает штраф", - сказал собеседник агентства. При этом, если штраф не был оплачен вовремя, сумма может увеличиться. Активист также отметил, что латвийских полицейских не интересует, мелькнула лента в видеоролике на доли секунды или была запечатлена на нем продолжительное время. "Они эти ролики просматривают по фрагментам непонятным и человека тут же дёргают. Смотрите, там, на таком-то фрагменте, доля секунды, она (лента - ред.) мелькнула – все", - рассказал он. В ноябре 2021 года Cейм в Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект о запрете публичного использования георгиевской ленточки. С этой инициативой ранее выступило национальное объединение "Все — Латвии". МИД России решительно осудил этот законопроект. Как сообщалось в некоторых СМИ, сумма штрафа за нарушение запрета для физических лиц составляет 350 евро, а для юридических - 2900 евро. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине. Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах советских памятников участились с началом российской военной операции на Украине.
латвия
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , латвия, украина, рф, владимир путин, мид рф, мид
Общество , ЛАТВИЯ, УКРАИНА, РФ, Владимир Путин, МИД РФ, МИД
07:01 26.04.2026
 
В Латвии оштрафовали за безобидный ролик с георгиевской ленточкой

Активист: власти Латвии выставляют штраф даже за безобидный ролик с георгиевской ленточкой

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Латвийские власти выставляют штраф даже за безобидный ролик в соцсетях с георгиевской ленточкой, опубликованный в День Победы, рассказал РИА Новости один из активистов, который борется в республике за сохранение памятников советским солдатам.
По его словам, контроль за публикацией с георгиевской лентой отводится сотрудникам государственной безопасности.
"Они очень тщательно мониторят соцсети. Буквально за выставленную в День Победы георгиевскую ленточку сразу же прилетает штраф", - сказал собеседник агентства.
При этом, если штраф не был оплачен вовремя, сумма может увеличиться.
Активист также отметил, что латвийских полицейских не интересует, мелькнула лента в видеоролике на доли секунды или была запечатлена на нем продолжительное время. "Они эти ролики просматривают по фрагментам непонятным и человека тут же дёргают. Смотрите, там, на таком-то фрагменте, доля секунды, она (лента - ред.) мелькнула – все", - рассказал он.
В ноябре 2021 года Cейм в Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект о запрете публичного использования георгиевской ленточки. С этой инициативой ранее выступило национальное объединение "Все — Латвии". МИД России решительно осудил этот законопроект. Как сообщалось в некоторых СМИ, сумма штрафа за нарушение запрета для физических лиц составляет 350 евро, а для юридических - 2900 евро.
В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.
Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах советских памятников участились с началом российской военной операции на Украине.
 
ОбществоЛАТВИЯУКРАИНАРФВладимир ПутинМИД РФМИД
 
 
