Mercedes-Benz продлил в России действие двух товарных знаков - 26.04.2026, ПРАЙМ
Mercedes-Benz продлил в России действие двух товарных знаков
02:00 26.04.2026
 
Mercedes-Benz продлил в России действие двух товарных знаков

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Ушедший из России немецкий концерн Mercedes-Benz смог продлить в России действие двух товарных знаков, один из которых в виде фирменного логотипа компании, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, действие исключительного права на знак Mercedes-Benz и на логотип истекает в июле 2026 года. В апреле концерн подал в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения. Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявление компании и продлив срок действия знака до июля 2036 года.
Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) - один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году.
Немецкий концерн заявил об уходе с российского рынка в 2022 году.
 
