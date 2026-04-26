Московская городская дума подписала соглашение со Смоленской облдумой
2026-04-26T18:06+0300
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Московская городская дума заключила соглашение о сотрудничестве со Смоленской областной думой в рамках Совета законодателей в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам председатель столичной думы Алексей Шапошников. Совет законодателей РФ проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 26-27 апреля. "Я думаю, что для всех законодательных собраний, которые сегодня подписали свои соглашения - более 20 соглашений подписано в рамках работы Совета законодателей - для всех нас важно, что это год 129-летия первой государственный думы. Если говорить о взаимоотношениях Московской городской думы и наших коллег из Смоленска, то это не первый год нашего взаимодействия", - сказал Шапошников. Он добавил, что Московская городская дума работает во многих направлениях совместно с Смоленской областной думой. Так, одно из самых важных направлений – сохранение памяти героев Великой Отечественной войны.
https://1prime.ru/20251224/sobyanin-865877016.html
Шапошников: Московская городская дума заключила соглашение со Смоленской облдумой