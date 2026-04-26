Снижение экономики не связано с ограничениями в интернете, заявил Орешкин

2026-04-26T14:52+0300

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Отрицательный эффект экономической динамики России в начале этого года не связан с ограничениями в интернете, есть другие факторы, которые оказывают гораздо большее влияние на экономику, в том числе дефицит кадров, считает замглавы администрации президента Максим Орешкин. "Те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику", - ответил Орешкин на вопрос автора ИС "Вести" Павла Зарубина, разделяет ли он мнение, что ограничения в интернете влияют на экономический рост. "Ситуация на самом деле в экономике очень непростая: есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию, медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий", - добавил заместитель главы администрации российского лидера. По оценке Минэкономразвития, ВВП Российской Федерации в феврале этого года снизился на 1,5% в годовом выражении после снижения на 2,1% в январе, в январе-феврале - на 1,8%. В министерстве отмечали, что динамика экономики второй месяц подряд в значительной степени обусловлена календарным фактором. Президент РФ Владимир Путин 15 апреля заявил, что ждет предложений от правительства по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики, поддержку деловых инициатив и улучшение структуры занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами.

