Раскрыты неочевидные причины, почему банкомат не выдает деньги - 26.04.2026, ПРАЙМ
Раскрыты неочевидные причины, почему банкомат не выдает деньги
03:03 26.04.2026
 
Раскрыты неочевидные причины, почему банкомат не выдает деньги

Доцент Белянчикова назвала неочевидные причины отказа банкомата выдать деньги

МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Ситуация, когда банкомат не выдает деньги, знакома многим. Чаще всего винят технический сбой или недостаток средств на счете. Однако существуют и неочевидные причины, по которым банк намеренно блокирует операцию. О том, почему банкомат может отказать и что делать, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
Банкомат Т-Банка - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Число россиян, продавших валюту через банкоматы, выросло на треть
4 марта, 07:47
По словам эксперта, иногда проблема заключается в износе самой банковской карты. Однако существуют и более серьёзные причины, связанные с действиями самого банка.
Банкомат может отказаться выдать наличные не только по техническим причинам или из-за отсутствия средств. Банк может намеренно блокировать операцию, подозревая недобросовестные действия со стороны держателя карты.
"Основная причина таких блокировок — попытка предотвратить мошенничество или отмывание денег. Если с вашей картой были совершены необычные действия (например, попытка снять крупную сумму в другом городе или стране), банк может заблокировать дальнейшие операции до выяснения обстоятельств", — пояснила Белянчикова.
Другая важная причина — подозрение на отмывание денег. Это может касаться операций, которые выглядят необычно с точки зрения стандартного финансового поведения. Например, если вы внезапно начинаете совершать множество транзакций с наличными или если средства на карте имеют происхождение, которое банк считает сомнительным. В таких случаях банк обязан соблюдать законодательство о борьбе с финансовыми преступлениями.
Что делать, если банкомат не выдал деньги? Первое — внимательно прочитать сообщения на экране. Если деньги списаны, но не выданы, немедленно свяжитесь с банком, сохраните чек или запишите время и место инцидента. Если операция отклонена по подозрению в мошенничестве, позвоните на горячую линию банка, пройдите идентификацию. Возможно, потребуется предоставить документы, подтверждающие законность средств, или лично посетить отделение, заключила экономист.
 
