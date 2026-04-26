В Москве мошенники обманули пенсионерку и ее дочь на 40 миллионов рублей
В Москве мошенники обманули пенсионерку и ее дочь на 40 миллионов рублей - 26.04.2026, ПРАЙМ
В Москве мошенники обманули пенсионерку и ее дочь на 40 миллионов рублей
Мошенники под видом сотрудников "госуслуг" обманули 80-летнюю пенсионерку и ее дочь на 40 миллионов рублей в Москве, сообщили в столичной прокуратуре. | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T13:21+0300
2026-04-26T13:21+0300
2026-04-26T13:21+0300
МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников "госуслуг" обманули 80-летнюю пенсионерку и ее дочь на 40 миллионов рублей в Москве, сообщили в столичной прокуратуре. Лжесотрудник "госуслуг" позвонил 80-летней пенсионерке и заявил об утечке данных и оформленной доверенности, он потребовал снять все сбережения и передать их для проверки. Мошенник также обманул присутствовавшую при разговоре дочь женщины. "Выполняя указания мошенников, пенсионерка снимала частями со своих счетов деньги, фотографировала их, упаковывала и отдавала дочери, которая передавала деньги курьерам, называя им якобы номер обращения в финансовый орган", - говорится в официальном канале надзорного ведомства на платформе "Макс". Забрав сбережения пенсионерки, аферисты убедили ее дочь закрыть вклады и передать деньги на "безопасный счёт" через курьеров. Под влиянием мошенников женщина также продала свой автомобиль и перевела вырученные средства. "Общий ущерб превысил 39,7 млн рублей", - добавили в ведомстве. Установление лиц, причастных к совершению мошенничества, на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре.
В Москве мошенники обманули пенсионерку и ее дочь на 40 миллионов рублей
Мошенники обманули 80-летнюю пенсионерку и ее дочь на 40 млн рублей в Москве
МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников "госуслуг" обманули 80-летнюю пенсионерку и ее дочь на 40 миллионов рублей в Москве, сообщили в столичной прокуратуре.
Лжесотрудник "госуслуг" позвонил 80-летней пенсионерке и заявил об утечке данных и оформленной доверенности, он потребовал снять все сбережения и передать их для проверки. Мошенник также обманул присутствовавшую при разговоре дочь женщины.
"Выполняя указания мошенников, пенсионерка снимала частями со своих счетов деньги, фотографировала их, упаковывала и отдавала дочери, которая передавала деньги курьерам, называя им якобы номер обращения в финансовый орган", - говорится в официальном канале надзорного ведомства на платформе "Макс
".
Забрав сбережения пенсионерки, аферисты убедили ее дочь закрыть вклады и передать деньги на "безопасный счёт" через курьеров. Под влиянием мошенников женщина также продала свой автомобиль и перевела вырученные средства.
"Общий ущерб превысил 39,7 млн рублей", - добавили в ведомстве.
Установление лиц, причастных к совершению мошенничества, на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре.
