Работающим пенсионерам в 2027 году пересчитают пенсии по страховым взносам - 26.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260426/pensionery-869445798.html
Работающим пенсионерам в 2027 году пересчитают пенсии по страховым взносам
Работающим пенсионерам в 2027 году пересчитают пенсии по страховым взносам - 26.04.2026, ПРАЙМ
Работающим пенсионерам в 2027 году пересчитают пенсии по страховым взносам
Работающим пенсионерам в 2027 году пересчитают пенсии с 1 августа по страховым взносам в беззаявительном порядке, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей... | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T02:33+0300
2026-04-26T02:33+0300
экономика
россия
рф
госдума
единая россия
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869445798.jpg?1777160025
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Работающим пенсионерам в 2027 году пересчитают пенсии с 1 августа по страховым взносам в беззаявительном порядке, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "Для работающих пенсионеров в 2027 году сохраняется еще один канал роста выплат. После возобновления индексации с 1 января 2025 года на них снова распространяется общий порядок повышения страховых пенсий, а сверх этого ежегодно с 1 августа проводится беззаявительный перерасчет по страховым взносам, которые за пенсионера перечислял работодатель", - сказал Говорин. По его словам, такой "августовский перерасчет" ограничен тремя пенсионными коэффициентами. Депутат напомнил, что в апреле появились разговоры о двух индексациях пенсий в 2027 году, но в юридическом смысле речь идет только о страховых пенсиях. С 1 января 2027 года вступил в силу порядок, по которому страховая пенсия будет индексироваться дважды в год. С 1 февраля размер повышается по инфляции за прошедший год, с 1 апреля — с учетом роста доходов бюджета Социального фонда и разницы между ростом средней зарплаты и инфляцией. Говырин подчеркнул, что именно этот механизм и имелся в виду, когда прозвучала формула про две индексации. По его словам, здесь действует другой закон, и коэффициент для такой индексации определяет правительство РФ исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, госдума, единая россия, социальный фонд
Экономика, РОССИЯ, РФ, Госдума, Единая Россия, Социальный фонд
02:33 26.04.2026
 
Работающим пенсионерам в 2027 году пересчитают пенсии по страховым взносам

Говырин: работающим пенсионерам в 2027 году пересчитают пенсии по страховым взносам

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Работающим пенсионерам в 2027 году пересчитают пенсии с 1 августа по страховым взносам в беззаявительном порядке, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Для работающих пенсионеров в 2027 году сохраняется еще один канал роста выплат. После возобновления индексации с 1 января 2025 года на них снова распространяется общий порядок повышения страховых пенсий, а сверх этого ежегодно с 1 августа проводится беззаявительный перерасчет по страховым взносам, которые за пенсионера перечислял работодатель", - сказал Говорин.
По его словам, такой "августовский перерасчет" ограничен тремя пенсионными коэффициентами.
Депутат напомнил, что в апреле появились разговоры о двух индексациях пенсий в 2027 году, но в юридическом смысле речь идет только о страховых пенсиях.
С 1 января 2027 года вступил в силу порядок, по которому страховая пенсия будет индексироваться дважды в год. С 1 февраля размер повышается по инфляции за прошедший год, с 1 апреля — с учетом роста доходов бюджета Социального фонда и разницы между ростом средней зарплаты и инфляцией. Говырин подчеркнул, что именно этот механизм и имелся в виду, когда прозвучала формула про две индексации.
По его словам, здесь действует другой закон, и коэффициент для такой индексации определяет правительство РФ исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
 
ЭкономикаРОССИЯРФГосдумаЕдиная РоссияСоциальный фонд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала