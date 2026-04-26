https://1prime.ru/20260426/pensionery-869445798.html
Работающим пенсионерам в 2027 году пересчитают пенсии по страховым взносам
2026-04-26T02:33+0300
экономика
россия
рф
госдума
единая россия
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869445798.jpg?1777160025
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Работающим пенсионерам в 2027 году пересчитают пенсии с 1 августа по страховым взносам в беззаявительном порядке, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Для работающих пенсионеров в 2027 году сохраняется еще один канал роста выплат. После возобновления индексации с 1 января 2025 года на них снова распространяется общий порядок повышения страховых пенсий, а сверх этого ежегодно с 1 августа проводится беззаявительный перерасчет по страховым взносам, которые за пенсионера перечислял работодатель", - сказал Говорин.
По его словам, такой "августовский перерасчет" ограничен тремя пенсионными коэффициентами.
Депутат напомнил, что в апреле появились разговоры о двух индексациях пенсий в 2027 году, но в юридическом смысле речь идет только о страховых пенсиях.
С 1 января 2027 года вступил в силу порядок, по которому страховая пенсия будет индексироваться дважды в год. С 1 февраля размер повышается по инфляции за прошедший год, с 1 апреля — с учетом роста доходов бюджета Социального фонда и разницы между ростом средней зарплаты и инфляцией. Говырин подчеркнул, что именно этот механизм и имелся в виду, когда прозвучала формула про две индексации.
По его словам, здесь действует другой закон, и коэффициент для такой индексации определяет правительство РФ исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, госдума, единая россия, социальный фонд
Экономика, РОССИЯ, РФ, Госдума, Единая Россия, Социальный фонд
