https://1prime.ru/20260426/pensionery-869445798.html

Работающим пенсионерам в 2027 году пересчитают пенсии по страховым взносам

2026-04-26T02:33+0300

экономика

россия

рф

госдума

единая россия

социальный фонд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869445798.jpg?1777160025

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Работающим пенсионерам в 2027 году пересчитают пенсии с 1 августа по страховым взносам в беззаявительном порядке, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "Для работающих пенсионеров в 2027 году сохраняется еще один канал роста выплат. После возобновления индексации с 1 января 2025 года на них снова распространяется общий порядок повышения страховых пенсий, а сверх этого ежегодно с 1 августа проводится беззаявительный перерасчет по страховым взносам, которые за пенсионера перечислял работодатель", - сказал Говорин. По его словам, такой "августовский перерасчет" ограничен тремя пенсионными коэффициентами. Депутат напомнил, что в апреле появились разговоры о двух индексациях пенсий в 2027 году, но в юридическом смысле речь идет только о страховых пенсиях. С 1 января 2027 года вступил в силу порядок, по которому страховая пенсия будет индексироваться дважды в год. С 1 февраля размер повышается по инфляции за прошедший год, с 1 апреля — с учетом роста доходов бюджета Социального фонда и разницы между ростом средней зарплаты и инфляцией. Говырин подчеркнул, что именно этот механизм и имелся в виду, когда прозвучала формула про две индексации. По его словам, здесь действует другой закон, и коэффициент для такой индексации определяет правительство РФ исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

