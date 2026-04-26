Выходка украинского посла во время покушения на Трампа изумила журналиста

2026-04-26T16:46+0300

МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X подверг критике посла Украины в США Ольгу Стефанишину за фотографию, сделанную во время стрельбы на торжественном ужине с корреспондентами пула Белого дома."Укражулики никогда не упустят возможность самопиара", — написал он.Стефанишина опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она прячется за столом во время инцидента. В ее посте она также написала, что "повезло тем, кто был рядом с украинцами".Боуз обратил внимание, что только украинцы на "впечатляющей" фотографии спрятались за столом, пока все остальные гости спокойно сидели.Президент США Дональд Трампа и других сотрудников администрации экстренно эвакуировали c торжественного ужина с корреспондентами пула Белого дома в отеле Washington Hilton после того, как там раздались выстрелы. Подозреваемого оперативно задержали, он получил ранения.По информации корреспондента New York Post, задержанный — 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллан. The Washington Post пишет, что он выжил и отправлен в больницу.

https://1prime.ru/20260426/rossiya-869452392.html

https://1prime.ru/20260426/ssha-869452157.html

