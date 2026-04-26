Выходка украинского посла во время покушения на Трампа изумила журналиста - 26.04.2026, ПРАЙМ
Выходка украинского посла во время покушения на Трампа изумила журналиста
Выходка украинского посла во время покушения на Трампа изумила журналиста - 26.04.2026, ПРАЙМ
Выходка украинского посла во время покушения на Трампа изумила журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X подверг критике посла Украины в США Ольгу Стефанишину за фотографию, сделанную во время стрельбы на... | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T16:46+0300
2026-04-26T16:46+0300
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X подверг критике посла Украины в США Ольгу Стефанишину за фотографию, сделанную во время стрельбы на торжественном ужине с корреспондентами пула Белого дома."Укражулики никогда не упустят возможность самопиара", — написал он.Стефанишина опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она прячется за столом во время инцидента. В ее посте она также написала, что "повезло тем, кто был рядом с украинцами".Боуз обратил внимание, что только украинцы на "впечатляющей" фотографии спрятались за столом, пока все остальные гости спокойно сидели.Президент США Дональд Трампа и других сотрудников администрации экстренно эвакуировали c торжественного ужина с корреспондентами пула Белого дома в отеле Washington Hilton после того, как там раздались выстрелы. Подозреваемого оперативно задержали, он получил ранения.По информации корреспондента New York Post, задержанный — 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллан. The Washington Post пишет, что он выжил и отправлен в больницу.
сша
украина
калифорния
общество , сша, украина, калифорния, мировая экономика, дональд трамп, new york post
Общество , США, УКРАИНА, Калифорния, Мировая экономика, Дональд Трамп, New York Post
16:46 26.04.2026
 
Выходка украинского посла во время покушения на Трампа изумила журналиста

Боуз подверг критике Стефанишину за самопиар во время покушения на Трампа

МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X подверг критике посла Украины в США Ольгу Стефанишину за фотографию, сделанную во время стрельбы на торжественном ужине с корреспондентами пула Белого дома.
"Укражулики никогда не упустят возможность самопиара", — написал он.
Стефанишина опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она прячется за столом во время инцидента. В ее посте она также написала, что "повезло тем, кто был рядом с украинцами".
Боуз обратил внимание, что только украинцы на "впечатляющей" фотографии спрятались за столом, пока все остальные гости спокойно сидели.
Президент США Дональд Трампа и других сотрудников администрации экстренно эвакуировали c торжественного ужина с корреспондентами пула Белого дома в отеле Washington Hilton после того, как там раздались выстрелы. Подозреваемого оперативно задержали, он получил ранения.
По информации корреспондента New York Post, задержанный — 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллан. The Washington Post пишет, что он выжил и отправлен в больницу.
ОбществоСШАУКРАИНАКалифорнияМировая экономикаДональд ТрампNew York Post
 
 
