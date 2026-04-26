В ПСБ рассказали о ценах на жилье на вторичном рынке в 2026 году

2026-04-26T05:16+0300

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Цены на жилье в России на вторичном рынке в 2026 году сохранятся на текущих отметках, такое мнение в интервью РИА Новости высказал старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев. "В отношении динамики цен на недвижимость целесообразно разделять первичный и вторичный рынки. На фоне сохраняющейся инфляции затраты на строительство объектов недвижимости демонстрируют устойчивый, пусть и умеренный рост. Поэтому, на мой взгляд, в этом году можно ожидать повышения цен в пределах 10%. На вторичном рынке с высокой долей вероятности уровень цен сохранится на текущих отметках", - рассказал он. В феврале председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что цены на первичное жилье в прошлом году выросли на 8,7%, а спрос активизировался, потому что люди ожидали ужесточения условий льготной ипотеки. Также она отмечала, что на вторичном рынке, где влияние льготной ипотеки минимально, значимого роста цен в 2025 году не было, годовой прирост цен на вторичку был ниже инфляции – 3,9%.

