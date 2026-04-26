https://1prime.ru/20260426/psb-869448035.html

В ПСБ рассказали, как сформировать инвестиционный портфель

2026-04-26T07:16+0300

финансы

экономика

россия

псб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869448035.jpg?1777177016

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. При формировании инвестиционного портфеля следует исходить из двух ключевых принципов: диверсификация и соответствие структуры вложений индивидуальным финансовым целям, рассказал в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев. "При формировании инвестиционного портфеля следует исходить из двух ключевых принципов: диверсификация и соответствие структуры вложений индивидуальным финансовым целям и потребностям в ликвидности", - сказал он. Также Щавелев отметил, что необходимо распределить средства между инструментами с разным уровнем ликвидности и срочности. "В частности, часть капитала целесообразно размещать в высоколиквидных активах, другую часть – в долгосрочных бумагах с фиксированной доходностью (ОФЗ или корпоративные бумаги с высоким кредитным рейтингом)", - пояснил вице-президент ПСБ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

