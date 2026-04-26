Путин отметил вклад создателя космодрома Плесецк генерала Иванова в обороноспособность РФ

2026-04-26T00:15+0300

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 90-летием первого командующего Военно-космическими силами России Владимира Иванова, создателя космодрома Плесецк и отметил его вклад в развитие ракетной техники и укрепление обороноспособности страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра имени Хруничева, где генерал занимает пост советника гендиректора по взаимодействию с госзаказчиками. "Ваш огромный вклад в развитие ракетно-космического потенциала, укрепление обороноспособности страны - достойны самого искреннего уважения, являются ярким, вдохновляющим примером для молодого поколения офицеров", - приводит пресс-служба слова главы государства. Кроме того, как отметили на предприятии, в знак высочайшего признания выдающихся заслуг перед Отечеством, указом президента Иванов был награжден орденом Гагарина. Владимир Иванов родился 26 апреля 1936 года. Имеет звания заслуженного деятеля науки и техники РФ и Героя Труда Российской Федерации. В 1992 году назначен первым командующим Военно-космическими силами РФ. В ноябре 1994 года он добился подписания указа президента о создании первого Государственного испытательного космодрома России (космодрома Плесецк).

технологии, общество , россия, рф, плесецк, владимир путин