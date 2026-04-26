Выставка на Кавказском инвестиционном форуме объединит 13 регионов
Выставочная экспозиция на Кавказском инвестиционном форуме в этом году объединит стенды 13 субъектов России и институтов развития, каждый из которых представит... | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T22:08+0300
МАХАЧКАЛА, 26 апр - ПРАЙМ. Выставочная экспозиция на Кавказском инвестиционном форуме в этом году объединит стенды 13 субъектов России и институтов развития, каждый из которых представит регион через сочетание современных технологий, культурного наследия и ключевых инвестиционных проектов, сообщает Фонд Росконгресс. "Выставочная экспозиция в МВЦ "МинводыЭкспо" на Кавказском инвестиционном форуме – 2026 в этом году снова отразит инвестиционный, промышленный и туристический потенциал регионов… Экспозиция объединит стенды 13 субъектов Российской Федерации и институтов развития, каждый из которых представит регион через уникальную концепцию, сочетающую современные технологии, культурное наследие и ключевые инвестиционные проекты", - говорится в сообщении. Отмечается, что на одной площадке будет сформировано пространство, объединяющее множество самобытных территорий страны, где каждый стенд станет отражением уникальности региона, его возможностей для развития и сотрудничества. "Выставочные стенды форума – это не только визуально выразительные и аутентичные пространства, которые из года в год привлекают внимание своей архитектурой и содержанием. Прежде всего, это отражение уникальности каждого региона, его культурного кода, экономического потенциала и стратегических приоритетов развития", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства РФ Александра Новака. Кавказский инвестиционный форум пройдет в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://1prime.ru/20260403/pravitelstvo-868892651.html
Правительство направило "Росконгрессу" 250 миллионов рублей на КИФ-2026
