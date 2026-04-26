Россия третий месяц подряд сокращает импорт сигарет из Германии
2026-04-26T05:46+0300
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Россия третий месяц подряд сокращает импорт сигарет из Германии, в феврале он снизился почти на 20% в годовом выражении - до 7,6 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, российские компании ввезли сигареты на 7,6 миллиона евро против 9,1 миллиона в феврале 2025 года. Таким образом, сумма импорта сократилась на 16,5% за год.
При этом импорт последовательно сокращается: еще в ноябре 2025 года немецких сигарет было ввезено на 11,9 миллиона евро, с тех пор сумма начала снижаться.
В феврале Россия закупала сигареты только у четырех стран Евросоюза. Помимо Германии, в их число вошли Болгария (458,5 тысячи евро), Латвия (95 тысяч евро) и Польша (204 евро).
