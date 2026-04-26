"Рискованная авантюра". В Финляндии забили тревогу из-за ответа России

"Рискованная авантюра". В Финляндии забили тревогу из-за ответа России - 26.04.2026, ПРАЙМ

"Рискованная авантюра". В Финляндии забили тревогу из-за ответа России

Европейские страны могут ощутить на себе ответ России за поддержку Украины, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. | 26.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-26T16:45+0300

2026-04-26T16:45+0300

2026-04-26T16:45+0300

мировая экономика

общество

финляндия

запад

украина

сергей лавров

ес

МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Европейские страны могут ощутить на себе ответ России за поддержку Украины, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Я считаю, что это заходит слишком далеко, и для стран ЕС, продолжающих поставлять оружие на Украину, это будет иметь серьезные последствия. Лидеры европейских государств не осознают соотношение сил, не понимают, на что способна Россия, а на что нет, и тем самым идут на очень рискованную авантюру", — написал он в социальной сети X.По мнению финского политика, главы стран Евросоюза своей агрессивной политикой подвергают опасности жизни своих граждан.На прошлой неделе министра иностранных дел Сергея Лавров, выступая на дипломатическом форуме в турецкой Анталье заявил, что даже хорошо, что никто на Западе не понимает, где проходят российские красные линии. По словам министра, это связано с тем, что терпение России может лопнуть в самый неподходящий для Запада момент.

https://1prime.ru/20260426/ssha-869452157.html

финляндия

запад

украина

мировая экономика, общество , финляндия, запад, украина, сергей лавров, ес