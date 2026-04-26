"Будут последствия". На Западе испугались решения ЕС против Москвы и Пекина

2026-04-26T20:34+0300

МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Новый пакет санкций Евросоюза против России, затрагивающий, в том числе, китайские компании, больно аукнется его создателям, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Нами правят фанатики, и это будет иметь реальные последствия", — написал он в соцсети X.Очередной пакет ограничительных мер против Москвы Евросовет принял в минувший четверг. Они затрагивают банковскую систему, криптовалюты и торгующие ими компании. Также они коснутся импорта металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорта в Россию товаров стоимостью свыше 360 миллионов.КНР выразила резкое недовольство и выступила против включения китайских компаний в 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза. Там потребовали немедленно исключить юридические и физические лица из санкционного списка.В российском МИД пообещали отреагировать соответственно после тщательного анализа новых рестрикций. Вместе с тем там заверили, что они будут безрезультатными, как и все предыдущие. Официальный представитель ведомства Мария Захарова раскритиковала заявление ЕС об уже готовящемся 21-м пакете санкций, назвав его театром абсурда.

москва, россия, запад, пекин, мария захарова, ес, евросовет, мид