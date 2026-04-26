"Ближе к границам". В Европе сделали тревожное заявление о России - 26.04.2026, ПРАЙМ
"Ближе к границам". В Европе сделали тревожное заявление о России
"Ближе к границам". В Европе сделали тревожное заявление о России - 26.04.2026, ПРАЙМ
"Ближе к границам". В Европе сделали тревожное заявление о России
Европа усиливает милитаризацию для подготовки к войне с Россией, пишет L'AntiDiplomatico. | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T21:09+0300
2026-04-26T21:09+0300
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Европа усиливает милитаризацию для подготовки к войне с Россией, пишет L’AntiDiplomatico.Издание отметило главные признаки усиливающегося вовлечения Европы в украинский конфликт.Первый из них — дронизация. "Страны ЕС совместно производят беспилотники, необходимые Киеву и другим странам, а государства, расположенные ближе всего к российским границам, фактически предоставляют свое воздушное пространство украинским дронам, которые направляются к своим целям на территории России", — пишет L’AntiDiplomatico.Милитаризация гражданской промышленности и пиратские действия в Балтийском море против российских торговых судов или кораблей, следующих из российских портов, также свидетельствуют о воинственных европейских устремлениях.Наконец, четвертый признак — "ядерная угроза: возможное расширение французского ядерного зонтика на европейские страны с явно антироссийскими целями".Автор статьи подчеркивает, что европейские элиты превратили весь континент в тыл украинского фронта и фактически принимают участие в боевых действиях, о чем открыто заявляет Россия."Становится ясно, что конфликт между Россией и Европой можно считать неизбежным. Видимо, уже преодолен тот рубеж, за которым по инерции начинается прямой конфликт, и тогда любой поворот назад затруднителен или просто невозможен", — говорится в публикации.В пятницу глава МИД Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций заявил, что страны Запада объявили Москве войну и используют киевский режим и украинское государство в качестве геополитического тарана.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
европа
киев
балтийское море
европа, киев, балтийское море, сергей лавров, владимир путин, ес, мид, нато
ЕВРОПА, Киев, Балтийское море, Сергей Лавров, Владимир Путин, ЕС, МИД, НАТО
21:09 26.04.2026
 
"Ближе к границам". В Европе сделали тревожное заявление о России

L'AntiDiplomatico: Европа и РФ перешли опасный рубеж

© РИА Новости . Оксана Джадан | Военнослужащие блока НАТО
Военнослужащие блока НАТО - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2026
Военнослужащие блока НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Европа усиливает милитаризацию для подготовки к войне с Россией, пишет L’AntiDiplomatico.
Издание отметило главные признаки усиливающегося вовлечения Европы в украинский конфликт.
Первый из них — дронизация. "Страны ЕС совместно производят беспилотники, необходимые Киеву и другим странам, а государства, расположенные ближе всего к российским границам, фактически предоставляют свое воздушное пространство украинским дронам, которые направляются к своим целям на территории России", — пишет L’AntiDiplomatico.
Милитаризация гражданской промышленности и пиратские действия в Балтийском море против российских торговых судов или кораблей, следующих из российских портов, также свидетельствуют о воинственных европейских устремлениях.
Наконец, четвертый признак — "ядерная угроза: возможное расширение французского ядерного зонтика на европейские страны с явно антироссийскими целями".
Автор статьи подчеркивает, что европейские элиты превратили весь континент в тыл украинского фронта и фактически принимают участие в боевых действиях, о чем открыто заявляет Россия.
"Становится ясно, что конфликт между Россией и Европой можно считать неизбежным. Видимо, уже преодолен тот рубеж, за которым по инерции начинается прямой конфликт, и тогда любой поворот назад затруднителен или просто невозможен", — говорится в публикации.
В пятницу глава МИД Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций заявил, что страны Запада объявили Москве войну и используют киевский режим и украинское государство в качестве геополитического тарана.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЕВРОПАКиевБалтийское мореСергей ЛавровВладимир ПутинЕСМИДНАТО
 
 
