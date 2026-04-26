https://1prime.ru/20260426/rossiya-869455922.html

На Западе узнали, чем шаг против России обернулся для Европы

2026-04-26T21:32+0300

брюссель

запад

европа

мария захарова

ес

евросовет

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868696229_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_d7046a72d2b509aad489bf88d96d4c66.jpg

МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Введение новых санкций Евросоюза против России, затрагивающих, в том числе, китайские компании, втягивает Брюссель в прямой конфликт с Пекином, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен."Инстинкт самосохранения у Брюсселя поразительно слаб, поскольку ЕС также вступает в конфликт с Китаем", — высказался он в соцсети X.На этой неделе Евросовет принял 20-й пакет ограничительных мер против Москвы. Они затрагивают банковскую систему, криптовалюты и торгующие ими компании. Также они коснутся импорта металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорта в Россию товаров стоимостью свыше 360 миллионов.КНР выразила резкое недовольство и выступила против включения шести китайских компаний в список ограничений.В российском МИД пообещали отреагировать соответственно после тщательного анализа новых рестрикций. Вместе с тем там заверили, что они будут безрезультатными, как и все предыдущие. Официальный представитель ведомства Мария Захарова раскритиковала заявление ЕС об уже готовящемся 21-м пакете санкций, назвав его театром абсурда.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

