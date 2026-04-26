https://1prime.ru/20260426/saldo-869453420.html
Сальдо прокомментировал новый пакет санкций против России
2026-04-26T17:49+0300
политика
мировая экономика
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860055040_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_55d2e1c80d8f965e2180aedf21123b42.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поделился мнением с РИА Новости, что каждый новый пакет западных санкций в большей степени носит политический характер и все меньше влияет на реальную ситуацию. Страны Европейского союза приняли в четверг 20-й пакет санкций против России. В заявлении Евросовета говорится, что это крупнейший пакет санкций за два года. "Что касается санкционной политики, то ее цели давно понятны — это давление на Россию по всем направлениям. Однако за последние годы стало очевидно, что российская экономика адаптировалась к этим условиям. Выстроены новые логистические цепочки, развивается собственное производство, укрепляются связи с другими странами. Поэтому каждый новый пакет санкций в большей степени носит политический характер и всё меньше влияет на реальную ситуацию", - сказал Сальдо агентству. По его словам, подобные решения не приближают урегулирование, а лишь усугубляют существующие противоречия. "Россия, в свою очередь, продолжает последовательно отстаивать свои интересы и обеспечивать устойчивость экономики и социальной сферы, несмотря на внешнее давление", - подчеркнул губернатор.
херсонская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860055040_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_ce0029f50e3f16c6bd8c2032850d01ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
