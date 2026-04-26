https://1prime.ru/20260426/saldo-869453420.html

Сальдо прокомментировал новый пакет санкций против России

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поделился мнением с РИА Новости, что каждый новый пакет западных санкций в большей степени носит политический...

2026-04-26T17:49+0300

политика

мировая экономика

херсонская область

владимир сальдо

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860055040_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_55d2e1c80d8f965e2180aedf21123b42.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поделился мнением с РИА Новости, что каждый новый пакет западных санкций в большей степени носит политический характер и все меньше влияет на реальную ситуацию. Страны Европейского союза приняли в четверг 20-й пакет санкций против России. В заявлении Евросовета говорится, что это крупнейший пакет санкций за два года. "Что касается санкционной политики, то ее цели давно понятны — это давление на Россию по всем направлениям. Однако за последние годы стало очевидно, что российская экономика адаптировалась к этим условиям. Выстроены новые логистические цепочки, развивается собственное производство, укрепляются связи с другими странами. Поэтому каждый новый пакет санкций в большей степени носит политический характер и всё меньше влияет на реальную ситуацию", - сказал Сальдо агентству. По его словам, подобные решения не приближают урегулирование, а лишь усугубляют существующие противоречия. "Россия, в свою очередь, продолжает последовательно отстаивать свои интересы и обеспечивать устойчивость экономики и социальной сферы, несмотря на внешнее давление", - подчеркнул губернатор.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

