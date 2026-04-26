Сальдо прокомментировал новый пакет санкций против России - 26.04.2026, ПРАЙМ
Сальдо прокомментировал новый пакет санкций против России
2026-04-26T17:49+0300
политика
мировая экономика
херсонская область
владимир сальдо
Политика, Мировая экономика, Херсонская область, Владимир Сальдо
Сальдо прокомментировал новый пакет санкций против России

Сальдо: каждый новый пакет антироссийских санкций носит политический характер

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поделился мнением с РИА Новости, что каждый новый пакет западных санкций в большей степени носит политический характер и все меньше влияет на реальную ситуацию.
Страны Европейского союза приняли в четверг 20-й пакет санкций против России. В заявлении Евросовета говорится, что это крупнейший пакет санкций за два года.
"Что касается санкционной политики, то ее цели давно понятны — это давление на Россию по всем направлениям. Однако за последние годы стало очевидно, что российская экономика адаптировалась к этим условиям. Выстроены новые логистические цепочки, развивается собственное производство, укрепляются связи с другими странами. Поэтому каждый новый пакет санкций в большей степени носит политический характер и всё меньше влияет на реальную ситуацию", - сказал Сальдо агентству.
По его словам, подобные решения не приближают урегулирование, а лишь усугубляют существующие противоречия.
"Россия, в свою очередь, продолжает последовательно отстаивать свои интересы и обеспечивать устойчивость экономики и социальной сферы, несмотря на внешнее давление", - подчеркнул губернатор.
