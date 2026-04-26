Юрист рассказал, что грозит за использование магнита на счетчиках - 26.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260426/schetchiki-869448721.html
Юрист рассказал, что грозит за использование магнита на счетчиках
общество
россия
финансы
рф
ассоциация юристов россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861737045_0:252:2661:1748_1920x0_80_0_0_a9b37cdd583c0b2f1ea9d1f7014d6963.jpg
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861737045_0:2:2661:1997_1920x0_80_0_0_3e6a4d75d3f59be31948620b46f99ccd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, финансы, рф, ассоциация юристов россии
Общество , РОССИЯ, Финансы, РФ, Ассоциация юристов России
08:45 26.04.2026
 
Юрист рассказал, что грозит за использование магнита на счетчиках

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРабота сотрудников коммунальных служб
Работа сотрудников коммунальных служб - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2026
Работа сотрудников коммунальных служб. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Использование магнитов для искажения показаний счетчиков грозит россиянам штрафом до 200 тысяч рублей, и более того - лишением свободы до двух лет, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
Он отметил, что жильцам запрещено вмешиваться в работу счетчиков, в том числе использовать любые устройства и программы, чтобы исказить показания. Если их найдут на счетчиках, ресурсоснабжающая организация сделает перерасчет.
"За такие действия предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 7.19 КоАП РФ "Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам, газопроводам". Она предусматривает штраф от 10 тысяч до 200 тысяч рублей. Помимо этого, нарушителю придется полностью возместить ущерб компании ЖКХ, включая стоимость неучтенных ресурсов и штрафные санкции", - рассказал Курбаков.
Он добавил, что возможна и уголовная ответственность по статье 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" - нарушителю может грозить лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 300 тысяч рублей.
Курбаков подчеркнул, что после выявления нарушения счетчик подлежит обязательной замене за счет виновника, а в некоторых случаях возможно даже отключение воды до устранения нарушений.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала