https://1prime.ru/20260426/schetchiki-869448721.html

Юрист рассказал, что грозит за использование магнита на счетчиках

2026-04-26T08:45+0300

общество

россия

финансы

рф

ассоциация юристов россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861737045_0:252:2661:1748_1920x0_80_0_0_a9b37cdd583c0b2f1ea9d1f7014d6963.jpg

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Использование магнитов для искажения показаний счетчиков грозит россиянам штрафом до 200 тысяч рублей, и более того - лишением свободы до двух лет, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков. Он отметил, что жильцам запрещено вмешиваться в работу счетчиков, в том числе использовать любые устройства и программы, чтобы исказить показания. Если их найдут на счетчиках, ресурсоснабжающая организация сделает перерасчет. "За такие действия предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 7.19 КоАП РФ "Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам, газопроводам". Она предусматривает штраф от 10 тысяч до 200 тысяч рублей. Помимо этого, нарушителю придется полностью возместить ущерб компании ЖКХ, включая стоимость неучтенных ресурсов и штрафные санкции", - рассказал Курбаков. Он добавил, что возможна и уголовная ответственность по статье 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" - нарушителю может грозить лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 300 тысяч рублей. Курбаков подчеркнул, что после выявления нарушения счетчик подлежит обязательной замене за счет виновника, а в некоторых случаях возможно даже отключение воды до устранения нарушений.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

