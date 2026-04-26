Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260426/shashlyki-869448874.html
В АКРА назвали самые доступные виды мяса для шашлыка
В АКРА назвали самые доступные виды мяса для шашлыка
Самыми доступными видами мяса для шашлыка в России стали курятина и свинина - цены за килограмм составили 277 и 487 рублей соответственно, рассказала РИА... | 26.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/84054/23/840542395_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_24c67e734e0659755f48a0945778f9a3.jpg
https://1prime.ru/20260420/fas-869286098.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84054/23/840542395_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_440819c4198ae0bed1bbaf35d3f1b94a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
08:55 26.04.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкШашлык
Шашлык - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2026
Шашлык. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Самыми доступными видами мяса для шашлыка в России стали курятина и свинина - цены за килограмм составили 277 и 487 рублей соответственно, рассказала РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман со ссылкой на данные Росстата.
"В марте текущего года наиболее доступным по цене мясом, используемым для приготовления шашлыка в России, оставалось куриное мясо, в частности в мониторинг попадают куриные окорочка. Цена на них в марте текущего года составила 277 рублей", - сказала она.
"Вторым по доступности видом мяса является свинина бескостная... стоимость одного килограмма бескостного мяса свинины составила 487 рублей", - добавила Траутман.
По данным аналитика, цены на сосиски и сардельки составили 552 рубля за килограмм, а на бескостную говядину 978 рублей за килограмм.
Говядина - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
20 апреля, 10:55
 
БизнесАКРАРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала