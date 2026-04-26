В АКРА назвали самые доступные виды мяса для шашлыка

Самыми доступными видами мяса для шашлыка в России стали курятина и свинина - цены за килограмм составили 277 и 487 рублей соответственно

2026-04-26T08:55+0300

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Самыми доступными видами мяса для шашлыка в России стали курятина и свинина - цены за килограмм составили 277 и 487 рублей соответственно, рассказала РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман со ссылкой на данные Росстата. "В марте текущего года наиболее доступным по цене мясом, используемым для приготовления шашлыка в России, оставалось куриное мясо, в частности в мониторинг попадают куриные окорочка. Цена на них в марте текущего года составила 277 рублей", - сказала она. "Вторым по доступности видом мяса является свинина бескостная... стоимость одного килограмма бескостного мяса свинины составила 487 рублей", - добавила Траутман. По данным аналитика, цены на сосиски и сардельки составили 552 рубля за килограмм, а на бескостную говядину 978 рублей за килограмм.

https://1prime.ru/20260420/fas-869286098.html

