В СПЧ заявили, что сервисы такси должны работать при ограничениях интернета
В СПЧ заявили, что сервисы такси должны работать при ограничениях интернета - 26.04.2026, ПРАЙМ
В СПЧ заявили, что сервисы такси должны работать при ограничениях интернета
Член СПЧ, председатель движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков в разговоре с РИА Новости отметил важность обеспечения в РФ бесперебойной работы... | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T12:01+0300
2026-04-26T12:01+0300
2026-04-26T12:01+0300
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Член СПЧ, председатель движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков в разговоре с РИА Новости отметил важность обеспечения в РФ бесперебойной работы социальных интернет-площадок в условиях ограничения интернета, в том числе банковских платформ, сервисов такси и доставки еды. Президент России Владимир Путин в четверг провел совещание с членами правительства РФ, в ходе которого отметил важность бесперебойной работы ключевых онлайн-сервисов в период вынужденных ограничений сети. "Несмотря на жизненно важную необходимость обеспечения общественной безопасности от различных угроз, в связи с чем происходят эпизодические кратковременные отключения интернета, важно сохранять бесперебойную работу социальных интернет-площадок. Таким образом будут обеспечиваться и безопасность нашего общества, и сохраняться базовые информационные потребности и права граждан", - сказал Шлыков. Член СПЧ подчеркнул, что в условиях ограничения интернета необходимо обеспечить бесперебойную работу онлайн-сервисов, связанных с медицинским и социальным обеспечением. "Банковские и платежные платформы, такси, "Госуслуги", а также ресурсы по доставке, которые позволяют доставлять продукты для маломобильных клиентов", - добавил он, говоря о сервисах, которые должны работать в условиях ограничения интернета.
технологии, россия, рф, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
В СПЧ заявили, что сервисы такси должны работать при ограничениях интернета
Шлыков: сервисы такси и доставки должны работать при ограничениях интернета
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Член СПЧ, председатель движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков в разговоре с РИА Новости отметил важность обеспечения в РФ бесперебойной работы социальных интернет-площадок в условиях ограничения интернета, в том числе банковских платформ, сервисов такси и доставки еды.
Президент России Владимир Путин
в четверг провел совещание с членами правительства РФ
, в ходе которого отметил важность бесперебойной работы ключевых онлайн-сервисов в период вынужденных ограничений сети.
"Несмотря на жизненно важную необходимость обеспечения общественной безопасности от различных угроз, в связи с чем происходят эпизодические кратковременные отключения интернета, важно сохранять бесперебойную работу социальных интернет-площадок. Таким образом будут обеспечиваться и безопасность нашего общества, и сохраняться базовые информационные потребности и права граждан", - сказал Шлыков.
Член СПЧ подчеркнул, что в условиях ограничения интернета необходимо обеспечить бесперебойную работу онлайн-сервисов, связанных с медицинским и социальным обеспечением.
"Банковские и платежные платформы, такси, "Госуслуги", а также ресурсы по доставке, которые позволяют доставлять продукты для маломобильных клиентов", - добавил он, говоря о сервисах, которые должны работать в условиях ограничения интернета.