За выгул собак на пляже россиянам грозит штраф до трех тысяч рублей
За выгул собак на пляже россиянам грозит штраф до трех тысяч рублей - 26.04.2026, ПРАЙМ
За выгул собак на пляже россиянам грозит штраф до трех тысяч рублей
За выгул домашних животных на пляже россиянам может грозить штраф до трех тысяч рублей, рассказала РИА Новости адвокат Адвокатской палаты Московской области,... | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T05:52+0300
2026-04-26T05:52+0300
2026-04-26T05:52+0300
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. За выгул домашних животных на пляже россиянам может грозить штраф до трех тысяч рублей, рассказала РИА Новости адвокат Адвокатской палаты Московской области, член союза юристов-блогеров на базе АЮР и МГЮА Евгения Филиппова.
Адвокат отметила, что прямой запрет на посещение пляжа с животными закреплен в пункте 4.2.7 приказа МЧС России № 732 "Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации". При этом, как уточнила юрист, запрет не распространяется на собак-поводырей.
Кроме того, она подчеркнула, что запрет действует только на официальных оборудованных пляжах, которые внесены в специальный реестр МЧС - на остальных участках береговой линии, не предназначенных для массового купания, выгул животных не запрещен.
Филиппова добавила, что данное правило введено первую очередь для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и безопасности всех отдыхающих.
"За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность по статье 8.52 КоАП РФ: для граждан штраф составляет от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц - от пяти до пятнадцати тысяч рублей, для юрлиц - от пятнадцати до тридцати тысяч рублей", - сказала юрист.
По словам адвоката, местные власти также могут устанавливать свои правила. Например, в Москве штраф за нарушение правил выгула животных на пляжах составляет от одной до двух тысяч рублей. А в Санкт-Петербурге штраф за аналогичное нарушение составляет от одной до пяти тысяч рублей.
За выгул собак на пляже россиянам грозит штраф до трех тысяч рублей
Юрист Филиппова: за выгул собак на пляже россиянам грозит штраф до трех тысяч рублей
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. За выгул домашних животных на пляже россиянам может грозить штраф до трех тысяч рублей, рассказала РИА Новости адвокат Адвокатской палаты Московской области, член союза юристов-блогеров на базе АЮР и МГЮА Евгения Филиппова.
Адвокат отметила, что прямой запрет на посещение пляжа с животными закреплен в пункте 4.2.7 приказа МЧС России № 732 "Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации". При этом, как уточнила юрист, запрет не распространяется на собак-поводырей.
Кроме того, она подчеркнула, что запрет действует только на официальных оборудованных пляжах, которые внесены в специальный реестр МЧС - на остальных участках береговой линии, не предназначенных для массового купания, выгул животных не запрещен.
Филиппова добавила, что данное правило введено первую очередь для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и безопасности всех отдыхающих.
"За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность по статье 8.52 КоАП РФ: для граждан штраф составляет от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц - от пяти до пятнадцати тысяч рублей, для юрлиц - от пятнадцати до тридцати тысяч рублей", - сказала юрист.
По словам адвоката, местные власти также могут устанавливать свои правила. Например, в Москве штраф за нарушение правил выгула животных на пляжах составляет от одной до двух тысяч рублей. А в Санкт-Петербурге штраф за аналогичное нарушение составляет от одной до пяти тысяч рублей.