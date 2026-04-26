За выгул собак на пляже россиянам грозит штраф до трех тысяч рублей - 26.04.2026, ПРАЙМ
За выгул собак на пляже россиянам грозит штраф до трех тысяч рублей
05:52 26.04.2026
 
За выгул собак на пляже россиянам грозит штраф до трех тысяч рублей

Юрист Филиппова: за выгул собак на пляже россиянам грозит штраф до трех тысяч рублей

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. За выгул домашних животных на пляже россиянам может грозить штраф до трех тысяч рублей, рассказала РИА Новости адвокат Адвокатской палаты Московской области, член союза юристов-блогеров на базе АЮР и МГЮА Евгения Филиппова.
Адвокат отметила, что прямой запрет на посещение пляжа с животными закреплен в пункте 4.2.7 приказа МЧС России № 732 "Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации". При этом, как уточнила юрист, запрет не распространяется на собак-поводырей.
Кроме того, она подчеркнула, что запрет действует только на официальных оборудованных пляжах, которые внесены в специальный реестр МЧС - на остальных участках береговой линии, не предназначенных для массового купания, выгул животных не запрещен.
Филиппова добавила, что данное правило введено первую очередь для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и безопасности всех отдыхающих.
"За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность по статье 8.52 КоАП РФ: для граждан штраф составляет от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц - от пяти до пятнадцати тысяч рублей, для юрлиц - от пятнадцати до тридцати тысяч рублей", - сказала юрист.
По словам адвоката, местные власти также могут устанавливать свои правила. Например, в Москве штраф за нарушение правил выгула животных на пляжах составляет от одной до двух тысяч рублей. А в Санкт-Петербурге штраф за аналогичное нарушение составляет от одной до пяти тысяч рублей.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
