СМИ: Рубио необычно себя ведет перед встречами по Ирану
Госсекретарь США Марко Рубио перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Британское издание Financial Times обратило внимание, что госсекретарь США Марко Рубио дважды избегал участия в важных переговорах, связанных с Ираном, несмотря на его высокопоставленную роль и обязательства.
Стивен Уолт, профессор международных отношений из Гарвардского университета, предполагает, что Рубио не желает, чтобы его имя связывали с возможным неуспехом в конфликте с Ираном.
"Рубио, возможно, уже чувствует, что Иран — это полный провал, и чем меньше он будет с ним связан, тем лучше", — пояснил он.
Некоторые эксперты считают, что уменьшение публичной активности Рубио свидетельствует о том, что президент США Дональд Трамп предпочитает более решительные военные действия.
Издание Politico недавно сообщило, что ряд доверенных лиц президента Трампа все чаще рассматривают Марко Рубио как сильного претендента на президентских выборах 2028 года. В материале подчеркивается, что в его нынешней позиции госсекретаря США и как главы совета национальной безопасности Рубио находится в "центре принятия ключевых решений". Еще одним сильным аспектом его репутации является отсутствие скандалов, которые могли бы отрицательно повлиять на образ президента.
Вэнс и Рубио выделяются как главные претенденты на роль возможного преемника Трампа на выборах 2028 года. В июле госсекретарь характеризовал вице-президента как достойного кандидата от республиканской партии. Позже издание Politico сообщило, что в частных беседах Рубио назвал Вэнса главным кандидатом от республиканцев на будущих президентских выборах.