СМИ: Рубио необычно себя ведет перед встречами по Ирану - 26.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260426/ssha-869446858.html
СМИ: Рубио необычно себя ведет перед встречами по Ирану
Британское издание Financial Times обратило внимание, что госсекретарь США Марко Рубио дважды избегал участия в важных переговорах, связанных с Ираном, несмотря | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T05:50+0300
2026-04-26T05:51+0300
мировая экономика
сша
иран
исламабад
марко рубио
дональд трамп
politico
financial times
гарвардский университет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860817196_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_27c7f52191ad4bbca89752039ba04f53.jpg
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Британское издание Financial Times обратило внимание, что госсекретарь США Марко Рубио дважды избегал участия в важных переговорах, связанных с Ираном, несмотря на его высокопоставленную роль и обязательства. "Весьма примечательно, что в обеих поездках (в Исламабад, где проходили — Прим. ред.) отсутствовал Рубио, главный дипломат Америки", — говорится в материале.Стивен Уолт, профессор международных отношений из Гарвардского университета, предполагает, что Рубио не желает, чтобы его имя связывали с возможным неуспехом в конфликте с Ираном. "Рубио, возможно, уже чувствует, что Иран — это полный провал, и чем меньше он будет с ним связан, тем лучше", — пояснил он.Некоторые эксперты считают, что уменьшение публичной активности Рубио свидетельствует о том, что президент США Дональд Трамп предпочитает более решительные военные действия. Издание Politico недавно сообщило, что ряд доверенных лиц президента Трампа все чаще рассматривают Марко Рубио как сильного претендента на президентских выборах 2028 года. В материале подчеркивается, что в его нынешней позиции госсекретаря США и как главы совета национальной безопасности Рубио находится в "центре принятия ключевых решений". Еще одним сильным аспектом его репутации является отсутствие скандалов, которые могли бы отрицательно повлиять на образ президента. Вэнс и Рубио выделяются как главные претенденты на роль возможного преемника Трампа на выборах 2028 года. В июле госсекретарь характеризовал вице-президента как достойного кандидата от республиканской партии. Позже издание Politico сообщило, что в частных беседах Рубио назвал Вэнса главным кандидатом от республиканцев на будущих президентских выборах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860817196_265:0:2901:1977_1920x0_80_0_0_88ae74b7b1e3ff16049b7c32d865e83a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Мировая экономика, США, ИРАН, Исламабад, Марко Рубио, Дональд Трамп, Politico, Financial Times, Гарвардский университет
05:50 26.04.2026 (обновлено: 05:51 26.04.2026)
 
FT: Рубио дважды уклонялся от участия в важных переговоров по Ирану

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкГоссекретарь США Марко Рубио перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске
Госсекретарь США Марко Рубио перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2026
Госсекретарь США Марко Рубио перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала