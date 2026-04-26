https://1prime.ru/20260426/ssha-869448109.html

СМИ: Левитт сделала зловещее заявление перед ЧП с Трампом - 26.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-26T07:41+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_314731e32a33539e631641be49488255.jpg

МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома, Каролин Левитт, сделала неожиданный комментарий за считаные минуты до стрельбы на ужине, организованном ассоциацией корреспондентов Белого дома. Этот инцидент закончился тем, что президента США Дональда Трампа пришлось экстренно эвакуировать, сообщает Daily Beast. "За несколько минут до того, как на ужине с корреспондентами Белого дома раздались выстрелы, Каролин Левитт сделала пугающее замечание", — говорится в материале.Непосредственно перед происшествием она заявила журналистам, что на мероприятии прозвучат "выстрелы". "Скажу вам, что сегодняшняя речь будет в классическом стиле Дональда Дж. Трампа. Это будет смешно. Это будет занимательно. Сегодня вечером будут выстрелы", — сказала она журналистам.После того, как на торжественном ужине с корреспондентами в гостинице Washington Hilton прозвучали выстрелы, Трамп и другие представители администрации были эвакуированы. Подозреваемого задержали, и он получил ранения. Согласно информации от корреспондентки New York Post, задержанным оказался 31-летний житель Калифорнии, Коул Томас Аллан. Как пишет Washington Post, он выжил и был доставлен в медицинское учреждение.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, калифорния, дональд трамп, new york post, washington post