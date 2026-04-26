Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Левитт сделала зловещее заявление перед ЧП с Трампом - 26.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: Левитт сделала зловещее заявление перед ЧП с Трампом
Пресс-секретарь Белого дома, Каролин Левитт, сделала неожиданный комментарий за считаные минуты до стрельбы на ужине, организованном ассоциацией корреспондентов | 26.04.2026, ПРАЙМ
Daily Beast: пресс-секретарь Трампа анонсировала выстрелы перед ЧП на ужине в Вашингтоне

МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома, Каролин Левитт, сделала неожиданный комментарий за считаные минуты до стрельбы на ужине, организованном ассоциацией корреспондентов Белого дома. Этот инцидент закончился тем, что президента США Дональда Трампа пришлось экстренно эвакуировать, сообщает Daily Beast.
"За несколько минут до того, как на ужине с корреспондентами Белого дома раздались выстрелы, Каролин Левитт сделала пугающее замечание", — говорится в материале.
Непосредственно перед происшествием она заявила журналистам, что на мероприятии прозвучат "выстрелы".
"Скажу вам, что сегодняшняя речь будет в классическом стиле Дональда Дж. Трампа. Это будет смешно. Это будет занимательно. Сегодня вечером будут выстрелы", — сказала она журналистам.
После того, как на торжественном ужине с корреспондентами в гостинице Washington Hilton прозвучали выстрелы, Трамп и другие представители администрации были эвакуированы. Подозреваемого задержали, и он получил ранения.
Согласно информации от корреспондентки New York Post, задержанным оказался 31-летний житель Калифорнии, Коул Томас Аллан. Как пишет Washington Post, он выжил и был доставлен в медицинское учреждение.
