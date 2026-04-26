Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заявление Левитт перед покушением на Трампа вызвало тревогу в США - 26.04.2026, ПРАЙМ
Заявление Левитт перед покушением на Трампа вызвало тревогу в США
2026-04-26T16:44+0300
https://1prime.ru/20260426/tramp-869447315.html
16:44 26.04.2026
 

Заявление Левитт перед покушением на Трампа вызвало тревогу в США

© AP Photo / Evan Vucci — Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Читатели американского издания Daily Beast активно обсуждают заявление пресс-секретаря Белого дома Каролины Левитт перед покушением на Дональда Трампа о том, что на мероприятии будут "выстрелы".
"Это первый раз, когда лгунья Левитт сказала правду", — написал MadLudwig.
"Похоже, что Каролина случайно сказала лишнее", — отметил Sickofthesht.
"Полиции следует допросить Левитт о том, что ей было известно", — предложил paul.mckechnie.
"Вся эта ситуация звучит так же правдиво, как и "настоящее" покушение в Батлере", — указал brianx9.
Трампа и других сотрудников администрации экстренно эвакуировали c торжественного ужина с корреспондентами пула Белого дома в отеле Washington Hilton после того, как там раздались выстрелы. Подозреваемого оперативно задержали, он получил ранения.
По информации корреспондентки New York Post, задержанный — 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллан. Washington Post пишет, что он выжил и отправлен в больницу.
