https://1prime.ru/20260426/ssha-869452157.html
Заявление Левитт перед покушением на Трампа вызвало тревогу в США
2026-04-26T16:44+0300
общество
калифорния
мировая экономика
дональд трамп
new york post
washington post
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c835b072af3e44cb4c987b676cf245dc.jpg
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Читатели американского издания Daily Beast активно обсуждают заявление пресс-секретаря Белого дома Каролины Левитт перед покушением на Дональда Трампа о том, что на мероприятии будут "выстрелы"."Это первый раз, когда лгунья Левитт сказала правду", — написал MadLudwig."Похоже, что Каролина случайно сказала лишнее", — отметил Sickofthesht."Полиции следует допросить Левитт о том, что ей было известно", — предложил paul.mckechnie."Вся эта ситуация звучит так же правдиво, как и "настоящее" покушение в Батлере", — указал brianx9.Трампа и других сотрудников администрации экстренно эвакуировали c торжественного ужина с корреспондентами пула Белого дома в отеле Washington Hilton после того, как там раздались выстрелы. Подозреваемого оперативно задержали, он получил ранения.По информации корреспондентки New York Post, задержанный — 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллан. Washington Post пишет, что он выжил и отправлен в больницу.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b28e2704e2febee777487e3080e8125e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
