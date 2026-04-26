Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия предложила создать банк для инвестиций в оборону стран JEF - 26.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260426/telegraph-869451594.html
Британия предложила создать банк для инвестиций в оборону стран JEF
2026-04-26T15:21+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0b/866380596_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_d02018af6b550f41ce86a73f15ec1a14.jpg
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0b/866380596_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_de58e7b9a20b54ab60366a7511a024f8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
15:21 26.04.2026
 
Британия предложила создать банк для инвестиций в оборону стран JEF

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2026
Флаг Великобритании. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЛОНДОН, 26 апр - ПРАЙМ. Великобритания рассматривает возможность создания специального банка для инвестиций в оборону государств Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF), сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Правительство изучает планы по созданию возглавляемого Великобританией "оборонного банка" для перевооружения своих североевропейских союзников… Планы по созданию "банка JEF" позволят альянсу из десяти североевропейских стран НАТО финансировать проекты в области безопасности, занимая деньги по более низким процентным ставкам", - пишет издание.
Как уточняет газета, инвестиции могут быть направлены на совместные оборонные проекты на Крайнем Севере, в северной Атлантике и Балтийском море.
По данным издания, интерес к проекту выразили Великобритания, Финляндия и Нидерланды. Газета добавляет, что банк может стать аналогом фонда милитаризации ЕС SAFE. О финальном решении по созданию банка государства могут объявить перед съездом лидеров НАТО в июле, заключает издание.
В региональное объединение JEF входят десять стран Северной Европы: Великобритания, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва и Нидерланды. Государства объединения регулярно проводят совместные учения.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала