Британия предложила создать банк для инвестиций в оборону стран JEF

2026-04-26T15:21+0300

ЛОНДОН, 26 апр - ПРАЙМ. Великобритания рассматривает возможность создания специального банка для инвестиций в оборону государств Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF), сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. "Правительство изучает планы по созданию возглавляемого Великобританией "оборонного банка" для перевооружения своих североевропейских союзников… Планы по созданию "банка JEF" позволят альянсу из десяти североевропейских стран НАТО финансировать проекты в области безопасности, занимая деньги по более низким процентным ставкам", - пишет издание. Как уточняет газета, инвестиции могут быть направлены на совместные оборонные проекты на Крайнем Севере, в северной Атлантике и Балтийском море. По данным издания, интерес к проекту выразили Великобритания, Финляндия и Нидерланды. Газета добавляет, что банк может стать аналогом фонда милитаризации ЕС SAFE. О финальном решении по созданию банка государства могут объявить перед съездом лидеров НАТО в июле, заключает издание. В региональное объединение JEF входят десять стран Северной Европы: Великобритания, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва и Нидерланды. Государства объединения регулярно проводят совместные учения. В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://1prime.ru/20260424/starmer-869431367.html

https://1prime.ru/20260418/rossiya-869259457.html

