https://1prime.ru/20260426/tramp-869445150.html

Трамп заявил, что США получили новое предложение от Ирана

2026-04-26T00:00+0300

мировая экономика

экономика

сша

тегеран

пакистан

дональд трамп

аббас аракчи

стив уиткофф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869445150.jpg?1777150817

ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после отмены поездки своих переговорщиков в Пакистан заявил, что Штаты получили новое предложение от Ирана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу прибыл в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном. Ожидалось, что в субботу туда отправятся спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, но американский лидер отменил их поездку. Иранская делегация, по некоторым данным, уже покинула Пакистан. "Они дали нам бумагу, которая должна была быть лучше. Что интересно, сразу же после того, как я отменил это (поездку представителей США на переговоры - ред.), через 10 минут у нас была новая бумага, гораздо лучше", - сказал Трамп журналистам. На вопрос о содержании документа Трамп заявил, что главными остаются гарантии Тегерана не заниматься разработкой ядерного оружия. "Иран не может обладать ядерным оружием, очень просто", - сказал американский лидер. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

