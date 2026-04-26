Трамп вышел к прессе после инцидента со стрельбой

Трамп вышел к прессе после инцидента со стрельбой - 26.04.2026, ПРАЙМ

Трамп вышел к прессе после инцидента со стрельбой

Президент США Дональд Трамп вышел к прессе после инцидента со стрельбой на мероприятии с его участием, начал выступление. | 26.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-26T06:04+0300

2026-04-26T06:04+0300

2026-04-26T06:04+0300

общество

сша

вашингтон

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 26 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вышел к прессе после инцидента со стрельбой на мероприятии с его участием, начал выступление. ЧП произошло в ходе торжественного ужина для журналистов пула Белого дома в Вашингтоне, где присутствовал Трамп. Сам американский лидер позднее сообщил о задержании одного человека. Пострадавших среди членов администрации США нет. Американский лидер проводит пресс-брифинг в соответствующем зале в Белом доме.

сша

вашингтон

общество , сша, вашингтон, дональд трамп