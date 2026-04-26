НАТО не служит интересам США, заявил Трамп
НАТО не служит интересам США, альянс разочаровывает отказом от поддержки Соединенных Штатов, заявил американский президент Дональд Трамп. | 26.04.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 26 апр - ПРАЙМ. НАТО не служит интересам США, альянс разочаровывает отказом от поддержки Соединенных Штатов, заявил американский президент Дональд Трамп. "НАТО нас подвело. Мы много лет обслуживали их интересы, тратили триллионы долларов, а когда нам самим понадобилась небольшая помощь, их нет, так что мы должны это помнить", - сказал американский лидер в интервью Fox News. Трамп ранее выражал сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Штатам, обвиняя структуру в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. Также он утверждал, что всерьез рассматривает выход из блока после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
https://1prime.ru/20260425/frantsiya-869435515.html
