Трамп заявил, что конфликт с Ираном закончится очень скоро
Трамп заявил, что конфликт с Ираном закончится очень скоро - 26.04.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что конфликт с Ираном закончится очень скоро
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном закончится очень скоро. | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T19:10+0300
2026-04-26T19:10+0300
2026-04-26T19:10+0300
ВАШИНГТОН, 26 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном закончится очень скоро. "Мы проделали отличную работу, и все это очень скоро закончится", - сказал Трамп в интервью Fox News. Американский лидер также заявил, что США в любом случае одержат победу. "Посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь, они (руководство Ирана - ред.) поступят разумно, а если нет, то мы все равно победим", - сказал Трамп. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
https://1prime.ru/20260426/tramp-869453606.html
сша
иран
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, иран, израиль, дональд трамп, fox news
Политика, Мировая экономика, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Fox News
Трамп заявил, что конфликт с Ираном закончится очень скоро
Трамп заявил, что США проделали отличную работу и конфликт с Ираном очень скоро закончится