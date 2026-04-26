Трамп заявил, что конфликт с Ираном закончится очень скоро

Трамп заявил, что конфликт с Ираном закончится очень скоро - 26.04.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что конфликт с Ираном закончится очень скоро

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном закончится очень скоро. | 26.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-26T19:10+0300

2026-04-26T19:10+0300

2026-04-26T19:10+0300

ВАШИНГТОН, 26 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном закончится очень скоро. "Мы проделали отличную работу, и все это очень скоро закончится", - сказал Трамп в интервью Fox News. Американский лидер также заявил, что США в любом случае одержат победу. "Посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь, они (руководство Ирана - ред.) поступят разумно, а если нет, то мы все равно победим", - сказал Трамп. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

https://1prime.ru/20260426/tramp-869453606.html

сша

иран

израиль

мировая экономика, сша, иран, израиль, дональд трамп, fox news