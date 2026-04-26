На Трампа могут надеть бронежилет
Предстоящее повышение мер безопасности для президента США Дональда Трампа после стрельбы на приеме, где он присутствовал, может включать бронежилет для... | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T20:01+0300
2026-04-26T20:39+0300
политика
общество
мировая экономика
сша
калифорния
дональд трамп
fox news
20:01 26.04.2026 (обновлено: 20:39 26.04.2026)
 
На Трампа могут надеть бронежилет

Fox News: повышение мер безопасности для Трампа может включать бронежилет на публике

ВАШИНГТОН, 26 апр - ПРАЙМ. Предстоящее повышение мер безопасности для президента США Дональда Трампа после стрельбы на приеме, где он присутствовал, может включать бронежилет для американского лидера, утверждает корреспондент телеканала Fox News Питер Дуси.
"В ближайшие дни мы ожидаем услышать о значительном повышении мер безопасности. Это может включать ношение президентом Трампом бронежилета на публике", - сообщил журналист в эфире телеканала.
Как заявил корреспондент, изменения протоколов безопасности будут значительными.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого - Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
