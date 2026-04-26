Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед и Минтруд ведут работу по совершенствованию методики учета рождений - 26.04.2026, ПРАЙМ
Совфед и Минтруд ведут работу по совершенствованию методики учета рождений
Совфед и Минтруд ведут работу по совершенствованию методики учета рождений - 26.04.2026, ПРАЙМ
Совфед и Минтруд ведут работу по совершенствованию методики учета рождений
Совет Федерации и министерство труда РФ ведут работу по совершенствованию методики учета рождений детей, фиксация должна проходить по месту фактического... | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T17:13+0300
2026-04-26T17:13+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Совет Федерации и министерство труда РФ ведут работу по совершенствованию методики учета рождений детей, фиксация должна проходить по месту фактического проживания семьи, заявил глава комитета Совфеда по соцполитике Алексей Синицын. "Совместно с Минтрудом России проводим работу, чтобы усовершенствовать методику учета рождений. Фиксация должна осуществляться по месту фактического проживания семьи, там, где впоследствии семья будет получать меры поддержки", - сказал Синицын в ходе заседания профильной комиссии Совета законодателей. Сенатор также добавил, что положительные результаты в решении демографической проблемы достигаются в регионах, где введены корпоративные демографические стандарты. "Призываем все регионы активнее работать с местными предпринимателями. В условиях кадрового дефицита это взаимовыгодно и для регионов, и для предприятий", - констатировал парламентарий.
россия, общество , рф, совет федерации
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, Совет Федерации
17:13 26.04.2026
 
Совфед и Минтруд ведут работу по совершенствованию методики учета рождений

Сенатор Синицын: СФ и Минтруд ведут работу по совершенствованию методики учета рождений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Совет Федерации и министерство труда РФ ведут работу по совершенствованию методики учета рождений детей, фиксация должна проходить по месту фактического проживания семьи, заявил глава комитета Совфеда по соцполитике Алексей Синицын.
"Совместно с Минтрудом России проводим работу, чтобы усовершенствовать методику учета рождений. Фиксация должна осуществляться по месту фактического проживания семьи, там, где впоследствии семья будет получать меры поддержки", - сказал Синицын в ходе заседания профильной комиссии Совета законодателей.
Сенатор также добавил, что положительные результаты в решении демографической проблемы достигаются в регионах, где введены корпоративные демографические стандарты.
"Призываем все регионы активнее работать с местными предпринимателями. В условиях кадрового дефицита это взаимовыгодно и для регионов, и для предприятий", - констатировал парламентарий.
