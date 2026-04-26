Совфед и Минтруд ведут работу по совершенствованию методики учета рождений
2026-04-26T17:13+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Совет Федерации и министерство труда РФ ведут работу по совершенствованию методики учета рождений детей, фиксация должна проходить по месту фактического проживания семьи, заявил глава комитета Совфеда по соцполитике Алексей Синицын. "Совместно с Минтрудом России проводим работу, чтобы усовершенствовать методику учета рождений. Фиксация должна осуществляться по месту фактического проживания семьи, там, где впоследствии семья будет получать меры поддержки", - сказал Синицын в ходе заседания профильной комиссии Совета законодателей. Сенатор также добавил, что положительные результаты в решении демографической проблемы достигаются в регионах, где введены корпоративные демографические стандарты. "Призываем все регионы активнее работать с местными предпринимателями. В условиях кадрового дефицита это взаимовыгодно и для регионов, и для предприятий", - констатировал парламентарий.
