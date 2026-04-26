СМИ: Зеленский страшно зол на США - 26.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: Зеленский страшно зол на США
05:40 26.04.2026
 
СМИ: Зеленский страшно зол на США

NYT: Зеленский очень зол на США из-за поддержки условий России по Украине

МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил сильное недовольство в отношении США из-за того, что президент Дональд Трамп поддерживает российские предложения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The New York Times.
"Зеленский страшно зол на американцев, которые продолжают поддерживать условия президента Путина (По мирному урегулированию — Прим. ред.). (Поэтому — Прим. ред.) он ищет новых дипломатических и военных партнеров", — говорится в материале.
По этой причине он стремится найти новых дипломатических и военных партнеров. По мнению издания, в последнее время Зеленский все чаще выражает недовольство США, начиная с упреков за предполагаемое неуважительное отношение к Украине и заканчивая критикой ослабления энергетических санкций.
"Буквально на прошлой неделе, в понедельник, он раскритиковал планы (Спецпосланника Трампа — Прим. ред.) Стива Уиткоффа и (Зятя президента США — Прим. ред.) Джареда Кушнера, главных переговорщиков Трампа, снова посетить Москву в ближайшем будущем, хотя они ни разу не были в Киеве", — пишет автор.
Президент США Дональд Трамп не раз выражал раздражение в связи с отказом Владимира Зеленского заключить мирное соглашение для окончания конфликта. В то же время Россия неоднократно заявляла о своей готовности к мирным переговорам по Украине. В Кремле подчеркивали, что киевскому режиму пора вести переговоры, а военные действия России — это способ склонить к мирному решению. Представитель Кремля Дмитрий Песков 15 марта заявил, что Россия открыта к мирным переговорам по Украине, добавив, что динамика на фронте для России складывается в их пользу.
