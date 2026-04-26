В Киеве Зеленскому предложили отправиться из Баку в Москву

2026-04-26T05:58+0300

МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Олег Соскин, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, выразил мнение, что Владимир Зеленский должен вести переговоры с Россией именно в Москве, а не в Баку. Такое заявление он сделал в эфире на своем YouTube-канале. "Послушай, Зеленский, а зачем так мелочиться? Если ты так охотно в Баку прилетел, то и в Москву поедешь на переговоры, а иначе не надо врать, что готов, ведь факты говорят об обратном", — сказал он.Согласно словам эксперта, Зеленский намеренно обманывает, утверждая о своей готовности к встрече с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы создать удобную картину для Запада."Это возмутительно! О какой трехсторонней встрече может идти речь, тем более в Баку, когда конфликт нужно решать переговорами в Москве, а не Киеве или Вашингтоне", — посетовал Соскин.Накануне Владимир Зеленский предложил провести новый раунд трехсторонних переговоров с Россией и США в Азербайджане. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что на данный момент трехсторонние переговоры по Украине приостановлены, так как США сосредоточены на ближневосточных вопросах. Песков выразил надежду, что после согласования графиков всех сторон, включая американскую сторону, переговоры возобновятся. Последний раунд консультаций между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Песков также подчеркнул, что Зеленский должен принять решение о том, чтобы украинские войска ушли с территории Донбасса и покинули административные границы ДНР.

https://1prime.ru/20260426/ukraina-869446621.html

https://1prime.ru/20260424/ukraina-869408769.html

https://1prime.ru/20260425/ukraina-869441095.html

украина

москва

баку

