В Киеве Зеленскому предложили отправиться из Баку в Москву - 26.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260426/ukraina-869447129.html
В Киеве Зеленскому предложили отправиться из Баку в Москву
В Киеве Зеленскому предложили отправиться из Баку в Москву - 26.04.2026, ПРАЙМ
В Киеве Зеленскому предложили отправиться из Баку в Москву
Олег Соскин, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, выразил мнение, что Владимир Зеленский должен вести переговоры с Россией именно в Москве, а... | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T05:58+0300
2026-04-26T05:58+0300
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Олег Соскин, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, выразил мнение, что Владимир Зеленский должен вести переговоры с Россией именно в Москве, а не в Баку. Такое заявление он сделал в эфире на своем YouTube-канале. "Послушай, Зеленский, а зачем так мелочиться? Если ты так охотно в Баку прилетел, то и в Москву поедешь на переговоры, а иначе не надо врать, что готов, ведь факты говорят об обратном", — сказал он.Согласно словам эксперта, Зеленский намеренно обманывает, утверждая о своей готовности к встрече с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы создать удобную картину для Запада."Это возмутительно! О какой трехсторонней встрече может идти речь, тем более в Баку, когда конфликт нужно решать переговорами в Москве, а не Киеве или Вашингтоне", — посетовал Соскин.Накануне Владимир Зеленский предложил провести новый раунд трехсторонних переговоров с Россией и США в Азербайджане. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что на данный момент трехсторонние переговоры по Украине приостановлены, так как США сосредоточены на ближневосточных вопросах. Песков выразил надежду, что после согласования графиков всех сторон, включая американскую сторону, переговоры возобновятся. Последний раунд консультаций между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Песков также подчеркнул, что Зеленский должен принять решение о том, чтобы украинские войска ушли с территории Донбасса и покинули административные границы ДНР.
россия, общество , украина, москва, баку, владимир зеленский, дмитрий песков, олег соскин
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, МОСКВА, Баку, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Олег Соскин
05:58 26.04.2026
 
В Киеве Зеленскому предложили отправиться из Баку в Москву

Соскин: Зеленский обязан быть готов к переговорам не в Баку, а в Москве

МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Олег Соскин, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, выразил мнение, что Владимир Зеленский должен вести переговоры с Россией именно в Москве, а не в Баку. Такое заявление он сделал в эфире на своем YouTube-канале.
"Послушай, Зеленский, а зачем так мелочиться? Если ты так охотно в Баку прилетел, то и в Москву поедешь на переговоры, а иначе не надо врать, что готов, ведь факты говорят об обратном", — сказал он.
Согласно словам эксперта, Зеленский намеренно обманывает, утверждая о своей готовности к встрече с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы создать удобную картину для Запада.
"Это возмутительно! О какой трехсторонней встрече может идти речь, тем более в Баку, когда конфликт нужно решать переговорами в Москве, а не Киеве или Вашингтоне", — посетовал Соскин.
Накануне Владимир Зеленский предложил провести новый раунд трехсторонних переговоров с Россией и США в Азербайджане. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что на данный момент трехсторонние переговоры по Украине приостановлены, так как США сосредоточены на ближневосточных вопросах.
Песков выразил надежду, что после согласования графиков всех сторон, включая американскую сторону, переговоры возобновятся. Последний раунд консультаций между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Песков также подчеркнул, что Зеленский должен принять решение о том, чтобы украинские войска ушли с территории Донбасса и покинули административные границы ДНР.
РОССИЯОбществоУКРАИНАМОСКВАБакуВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковОлег Соскин
 
 
