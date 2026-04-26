Кредит ЕС Украине лишь продлевает конфликт, заявил Картайзер
Кредит ЕС Украине лишь продлевает конфликт, заявил Картайзер - 26.04.2026, ПРАЙМ
Кредит ЕС Украине лишь продлевает конфликт, заявил Картайзер
Кредит ЕС Киеву в размере €90 миллиардов лишь продлевает конфликт, который ослабляет Украину день за днем, заявил РИА Новости евродепутат Фернан Картайзер. | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T11:53+0300
2026-04-26T11:53+0300
2026-04-26T11:53+0300
БРЮССЕЛЬ, 26 апр - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Кредит ЕС Киеву в размере €90 миллиардов лишь продлевает конфликт, который ослабляет Украину день за днем, заявил РИА Новости евродепутат Фернан Картайзер. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил в четверг, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России. В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности. "Двадцать четыре из двадцати семи государств-членов увеличили свой государственный долг и, вместо поддержки украинского народа, продолжают войну, которая день за днём ослабляет Украину, унося жизни её мужского населения, разрушая экономику и сокращая территорию", - сказал он. Картайзер отметил, что в то же время экономические проблемы стран Евросоюза заставляют их сокращать бюджетные расходы за счёт социальных, образовательных и медицинских систем для своего населения. "Я разделяю мнение тех, кто считает непонятным, что приоритетом становятся перевооружение и дальнейшее финансирование проигранной войны вместо выбора пути переговоров с Россией", - заключил собеседник агентства. Кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на два года был утвержден лидерами стран ЕС на саммите в декабре 2025 года. ЕК планировала передать Киеву первый транш уже в начале апреля однако Будапешт заблокировал решение о выделении денег на фоне остановки Украиной прокачки нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба". Порядка 60 миллиардов евро должны пойти на военную помощь, меньшая часть - на поддержку украинского бюджета. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
финансы, мировая экономика, украина, киев, будапешт, сергей лавров, ес, мид рф, евросовет
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Будапешт, Сергей Лавров, ЕС, МИД РФ, Евросовет
Кредит ЕС Украине лишь продлевает конфликт, заявил Картайзер
Евродепутат Картайзер: кредит ЕС продлевает конфликт, ослабляющий Украину
БРЮССЕЛЬ, 26 апр - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Кредит ЕС Киеву в размере €90 миллиардов лишь продлевает конфликт, который ослабляет Украину день за днем, заявил РИА Новости евродепутат Фернан Картайзер.
Глава Евросовета
Антониу Кошта заявил в четверг, что страны ЕС
окончательно утвердили кредит Украине
в размере 90 миллиардов евро, который Киев
будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России. В МИД РФ
не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
"Двадцать четыре из двадцати семи государств-членов увеличили свой государственный долг и, вместо поддержки украинского народа, продолжают войну, которая день за днём ослабляет Украину, унося жизни её мужского населения, разрушая экономику и сокращая территорию", - сказал он.
Картайзер отметил, что в то же время экономические проблемы стран Евросоюза заставляют их сокращать бюджетные расходы за счёт социальных, образовательных и медицинских систем для своего населения.
"Я разделяю мнение тех, кто считает непонятным, что приоритетом становятся перевооружение и дальнейшее финансирование проигранной войны вместо выбора пути переговоров с Россией", - заключил собеседник агентства.
Кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на два года был утвержден лидерами стран ЕС на саммите в декабре 2025 года. ЕК
планировала передать Киеву первый транш уже в начале апреля однако Будапешт
заблокировал решение о выделении денег на фоне остановки Украиной прокачки нефти в Венгрию
и Словакию
по трубопроводу "Дружба".
Порядка 60 миллиардов евро должны пойти на военную помощь, меньшая часть - на поддержку украинского бюджета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада
не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
