Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пассажиры задержанных во "Внуково" рейсов обеспечиваются напитками - 26.04.2026, ПРАЙМ
Пассажиры задержанных во "Внуково" рейсов обеспечиваются напитками
Пассажиры задержанных во "Внуково" рейсов обеспечиваются напитками - 26.04.2026, ПРАЙМ
Пассажиры задержанных во "Внуково" рейсов обеспечиваются напитками
Пассажиры задержанных в аэропорту "Внуково" рейсов обслуживаются в соответствии с законодательством и обеспечиваются напитками, питанием и при необходимости... | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T00:27+0300
2026-04-26T00:27+0300
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Пассажиры задержанных в аэропорту "Внуково" рейсов обслуживаются в соответствии с законодательством и обеспечиваются напитками, питанием и при необходимости размещаются в гостиницах, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту "Внуково" в субботу, в 22.11 мск, сообщала Росавиация. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов. "Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, включая своевременное обеспечение напитками, питанием, при необходимости оказывается помощь в размещении в гостиницах. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний", - говорится в сообщении. Аэропорт также напомнил, что во всех зонах терминала оборудованы игровые пространства для детей. Кроме того, круглосуточно работает комната матери и ребенка.
бизнес, россия, рф, аэропорт внуково, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, РФ, аэропорт Внуково, Росавиация
00:27 26.04.2026
 
Пассажиры задержанных во "Внуково" рейсов обеспечиваются напитками

Пассажиры задержанных в аэропорту "Внуково" рейсов обеспечиваются напитками и питанием

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Пассажиры задержанных в аэропорту "Внуково" рейсов обслуживаются в соответствии с законодательством и обеспечиваются напитками, питанием и при необходимости размещаются в гостиницах, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту "Внуково" в субботу, в 22.11 мск, сообщала Росавиация.
Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов. "Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, включая своевременное обеспечение напитками, питанием, при необходимости оказывается помощь в размещении в гостиницах. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний", - говорится в сообщении.
Аэропорт также напомнил, что во всех зонах терминала оборудованы игровые пространства для детей. Кроме того, круглосуточно работает комната матери и ребенка.
 
БизнесРОССИЯРФаэропорт ВнуковоРосавиация
 
 
