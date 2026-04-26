Володин осмотрел в КНДР Музей Победы в Отечественной освободительной войне - 26.04.2026, ПРАЙМ
Володин осмотрел в КНДР Музей Победы в Отечественной освободительной войне
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в КНДР осмотрел Музей Победы в Отечественной освободительной войне.
По личной инициативе председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына музей был реконструирован в июле 2013 году по случаю 60-летия победы. Здесь обобщена история борьбы корейского народа разных этапов - периодов антияпонской революционной борьбы и Отечественной освободительной войны. В музее представлены более 300 предметов историко-революционной славы, свыше 120 тысяч военных реликвий и материалов.
Во дворе музея находится открытый павильон, где выставлены орудия, применявшиеся в Отечественной освободительной войне, трофейные вооружения и снаряжения, захваченные у противника. У причала музея, расположенного на берегу реки Потхонган, пришвартован американский шпионский корабль "Пуэбло", который в 1968 году был задержан моряками КНА во время совершения разведывательной операции в территориальных водах.
Володин 25 апреля прибыл с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. По поручению президента России Владимира Путина 26 апреля Володин примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященного мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от неонацистов.
 
