https://1prime.ru/20260426/volodin-869446546.html

Володин осмотрел в КНДР Музей Победы в Отечественной освободительной войне

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в КНДР осмотрел Музей Победы в Отечественной освободительной войне. | 26.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-26T05:37+0300

экономика

общество

кндр

вячеслав володин

ким чен ын

владимир путин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869446546.jpg?1777176013

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в КНДР осмотрел Музей Победы в Отечественной освободительной войне. По личной инициативе председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына музей был реконструирован в июле 2013 году по случаю 60-летия победы. Здесь обобщена история борьбы корейского народа разных этапов - периодов антияпонской революционной борьбы и Отечественной освободительной войны. В музее представлены более 300 предметов историко-революционной славы, свыше 120 тысяч военных реликвий и материалов. Во дворе музея находится открытый павильон, где выставлены орудия, применявшиеся в Отечественной освободительной войне, трофейные вооружения и снаряжения, захваченные у противника. У причала музея, расположенного на берегу реки Потхонган, пришвартован американский шпионский корабль "Пуэбло", который в 1968 году был задержан моряками КНА во время совершения разведывательной операции в территориальных водах. Володин 25 апреля прибыл с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. По поручению президента России Владимира Путина 26 апреля Володин примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященного мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от неонацистов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

