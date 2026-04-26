"МТС Защитник": мошенники взламывают аккаунты пользователей маркетплейсов - 26.04.2026, ПРАЙМ
"МТС Защитник": мошенники взламывают аккаунты пользователей маркетплейсов
2026-04-26T04:07+0300
2026-04-26T05:14+0300
финансы
технологии
банки
мтс
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Мошенники взламывают аккаунты пользователей маркетплейсов и с привязанной карты заказывают дорогие товары, которые потом перепродают и получают деньги, рассказали РИА Новости аналитики "МТС Защитник". "Злоумышленники получают доступ к аккаунтам пользователей и с привязанной чужой карты покупают дорогие товары, которые затем перепродают для отмывания денег", - рассказали они. Эксперты отметили, что в рамках схемы аферисты используют уязвимости паролей пользователей, так как многие россияне устанавливают одинаковые пароли на разные аккаунты. Так, в первую очередь перебираются самые популярные варианты паролей, например, даты дней рождений или подбор одинаковых цифр. Аналитики напомнили, что основным способом защиты от подобной схемы является создание уникальных паролей для каждого сервиса или аккаунта. "Не используйте один и тот же пароль для маркетплейсов, почт, соцсетей и других платформ. Регулярно проверяйте историю заказов в приложениях и подключайте двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. Если вы вдруг заметили подозрительный заказ в вашей истории покупок, немедленно обратитесь в службу поддержки маркетплейса и банк для блокировки операции", - добавили они.
2026
04:07 26.04.2026 (обновлено: 05:14 26.04.2026)
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
