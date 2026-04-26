"МТС Защитник": мошенники взламывают аккаунты пользователей маркетплейсов

2026-04-26T04:07+0300

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Мошенники взламывают аккаунты пользователей маркетплейсов и с привязанной карты заказывают дорогие товары, которые потом перепродают и получают деньги, рассказали РИА Новости аналитики "МТС Защитник". "Злоумышленники получают доступ к аккаунтам пользователей и с привязанной чужой карты покупают дорогие товары, которые затем перепродают для отмывания денег", - рассказали они. Эксперты отметили, что в рамках схемы аферисты используют уязвимости паролей пользователей, так как многие россияне устанавливают одинаковые пароли на разные аккаунты. Так, в первую очередь перебираются самые популярные варианты паролей, например, даты дней рождений или подбор одинаковых цифр. Аналитики напомнили, что основным способом защиты от подобной схемы является создание уникальных паролей для каждого сервиса или аккаунта. "Не используйте один и тот же пароль для маркетплейсов, почт, соцсетей и других платформ. Регулярно проверяйте историю заказов в приложениях и подключайте двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. Если вы вдруг заметили подозрительный заказ в вашей истории покупок, немедленно обратитесь в службу поддержки маркетплейса и банк для блокировки операции", - добавили они.

финансы, технологии, банки, мтс