В московских аэропортах задержали десять рейсов из-за непогоды - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260427/aeroporty-869476883.html
В московских аэропортах задержали десять рейсов из-за непогоды
В московских аэропортах задержали десять рейсов из-за непогоды - 27.04.2026, ПРАЙМ
В московских аэропортах задержали десять рейсов из-за непогоды
Десять рейсов в московских аэропортах задержаны более чем на два часа из-за непогоды, сообщил Минтранс РФ. | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T15:31+0300
2026-04-27T15:35+0300
происшествия
бизнес
россия
рф
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83921/30/839213018_254:0:3895:2048_1920x0_80_0_0_93e2d2f7ef487086ac3b4d051b6946ce.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Десять рейсов в московских аэропортах задержаны более чем на два часа из-за непогоды, сообщил Минтранс РФ. Ранее в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что за сутки в Москве выпала половина месячной нормы осадков. Также в этот день в столице возможна "рваная" метель и снежные шквалы с кратковременным ухудшением видимости, не исключена "сухая" гроза.&quot;Уходов&quot; самолетов, выполнявших рейсы в аэропорты столичного региона, не было. Задержаны на время более двух часов 10 рейсов&quot;, - говорится в сообщении.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83921/30/839213018_709:0:3440:2048_1920x0_80_0_0_f51bf7fa60f912a7a5098729d1bbe441.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, воздушный транспорт
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Воздушный транспорт
15:31 27.04.2026 (обновлено: 15:35 27.04.2026)
 
В московских аэропортах задержали десять рейсов из-за непогоды

В московских аэропортах задержали 10 рейсов более чем на 2 часа из-за непогоды

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУборка снега в международном аэропорту Шереметьево
Уборка снега в международном аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Уборка снега в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Десять рейсов в московских аэропортах задержаны более чем на два часа из-за непогоды, сообщил Минтранс РФ.
Ранее в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что за сутки в Москве выпала половина месячной нормы осадков. Также в этот день в столице возможна "рваная" метель и снежные шквалы с кратковременным ухудшением видимости, не исключена "сухая" гроза.

"Уходов" самолетов, выполнявших рейсы в аэропорты столичного региона, не было. Задержаны на время более двух часов 10 рейсов", - говорится в сообщении.

 
ПроисшествияБизнесРОССИЯРФВоздушный транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала