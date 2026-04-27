На БелАЭС отключили энергоблок для профилактических работ - 27.04.2026, ПРАЙМ
На БелАЭС отключили энергоблок для профилактических работ
2026-04-27T09:15+0300
энергетика
белоруссия
белаэс
атомная энергетика
Энергетика, БЕЛОРУССИЯ, БелАЭС, атомная энергетика
Первый энергоблок Белорусской АЭС отключили от сети для профилактических работ

МИНСК, 27 апр - ПРАЙМ. Энергоблок №1 Белорусской АЭС отключен от сети для профилактических работ на оборудовании, сообщила пресс-служба станции.
"Энергоблок №1 двадцать седьмого апреля апреля отключен от сети для проведения профилактических работ на оборудовании", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции.
Подчеркивается, что радиационный фон в районе станции без изменений.

"Работы выполняются для обеспечения надежной эксплуатации энергоблока", - отмечается в сообщении.

Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока.
 
