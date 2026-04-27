На БелАЭС отключили энергоблок для профилактических работ
Энергоблок №1 Белорусской АЭС отключен от сети для профилактических работ на оборудовании, сообщила пресс-служба станции.
МИНСК, 27 апр - ПРАЙМ. Энергоблок №1 Белорусской АЭС отключен от сети для профилактических работ на оборудовании, сообщила пресс-служба станции. "Энергоблок №1 двадцать седьмого апреля апреля отключен от сети для проведения профилактических работ на оборудовании", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции. Подчеркивается, что радиационный фон в районе станции без изменений. "Работы выполняются для обеспечения надежной эксплуатации энергоблока", - отмечается в сообщении.Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока.
