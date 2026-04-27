https://1prime.ru/20260427/akinfei-869458855.html
Акинфеев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак "нога бога"
Акинфеев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак "нога бога" - 27.04.2026, ПРАЙМ
Акинфеев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак "нога бога"
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак в виде логотипа "нога бога", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T04:30+0300
2026-04-27T04:30+0300
2026-04-27T04:30+0300
бизнес
общество
россия
испания
роспатент
цска
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869458855.jpg?1777253418
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак в виде логотипа "нога бога", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Акинфеев в 2018 году помог сборной России дойти до четвертьфинала домашнего чемпионата мира по футболу, где национальная команда уступила хорватам. В игре 1/8 финала с командой Испании в серии пенальти Акинфеев отразил ногой решающий удар, этот эпизод болельщики и спортивная общественность стали называть "ногою бога".
Согласно данным Роспатента, ведомство приняло решение о регистрации товарного знака в апреле. Весь процесс занял один год.
Теперь с эмблемой "нога бога" Акинфеев может производить и продавать в России одежду, игрушки, безалкогольные напитки, а также предоставлять образовательные и бизнес-услуги.
В 2025 году представитель игрока Кирилл Брейдо заявил, что Акинфеев регистрирует данный товарный знак для юридической защиты своего образа.
испания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , россия, испания, роспатент, цска
Бизнес, Общество , РОССИЯ, ИСПАНИЯ, Роспатент, ЦСКА
Акинфеев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак "нога бога"
Акинфеев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак в виде логотипа "нога бога"
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак в виде логотипа "нога бога", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Акинфеев в 2018 году помог сборной России дойти до четвертьфинала домашнего чемпионата мира по футболу, где национальная команда уступила хорватам. В игре 1/8 финала с командой Испании в серии пенальти Акинфеев отразил ногой решающий удар, этот эпизод болельщики и спортивная общественность стали называть "ногою бога".
Согласно данным Роспатента, ведомство приняло решение о регистрации товарного знака в апреле. Весь процесс занял один год.
Теперь с эмблемой "нога бога" Акинфеев может производить и продавать в России одежду, игрушки, безалкогольные напитки, а также предоставлять образовательные и бизнес-услуги.
В 2025 году представитель игрока Кирилл Брейдо заявил, что Акинфеев регистрирует данный товарный знак для юридической защиты своего образа.